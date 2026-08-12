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12 августа, 07:19

В Зеленограде поймали велосипедиста-пиромана, бросившего на дорогу коктейль Молотова

В Зеленограде задержали велосипедиста, бросившего бутылку с зажигательной смесью

Обложка © Макс / Петровка, 38

Обложка © Макс / Петровка, 38

В Зеленограде задержали 26-летнего велосипедиста, который на ходу бросил на проезжую часть бутылку с зажигательной смесью. Об этом сообщили в столичном главке МВД.

Мужчина бросил на проезжую часть бутылку с зажигательной смесью. Видео © Макс / Петровка, 38

Инцидент произошёл в 3-м микрорайоне. После удара ёмкость разбилась, горючая жидкость растеклась по асфальту и вспыхнула. Мужчина после этого скрылся.

«Сотрудники уголовного розыска УВД по ЗелАО в кратчайшие сроки установили и задержали подозреваемого», — сообщили в полиции.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело о хулиганстве с применением предметов, используемых в качестве оружия. Он находится под подпиской о невыезде.

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Ранее Life.ru сообщал о поджоге автозаправки в подмосковной Электростали. По данным МВД, 15-летний подросток поджёг топливную колонку после того, как неизвестные в мессенджере запугали его уголовным преследованием и убедили, что объект якобы связан с террористами. Огонь оперативно потушили сотрудники АЗС, а в отношении подростка возбудили уголовное дело.

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Владимир Озеров
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