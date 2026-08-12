В Зеленограде поймали велосипедиста-пиромана, бросившего на дорогу коктейль Молотова
В Зеленограде задержали велосипедиста, бросившего бутылку с зажигательной смесью
Обложка © Макс / Петровка, 38
В Зеленограде задержали 26-летнего велосипедиста, который на ходу бросил на проезжую часть бутылку с зажигательной смесью. Об этом сообщили в столичном главке МВД.
Мужчина бросил на проезжую часть бутылку с зажигательной смесью. Видео © Макс / Петровка, 38
Инцидент произошёл в 3-м микрорайоне. После удара ёмкость разбилась, горючая жидкость растеклась по асфальту и вспыхнула. Мужчина после этого скрылся.
«Сотрудники уголовного розыска УВД по ЗелАО в кратчайшие сроки установили и задержали подозреваемого», — сообщили в полиции.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело о хулиганстве с применением предметов, используемых в качестве оружия. Он находится под подпиской о невыезде.
Ранее Life.ru сообщал о поджоге автозаправки в подмосковной Электростали. По данным МВД, 15-летний подросток поджёг топливную колонку после того, как неизвестные в мессенджере запугали его уголовным преследованием и убедили, что объект якобы связан с террористами. Огонь оперативно потушили сотрудники АЗС, а в отношении подростка возбудили уголовное дело.
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