Трёхлетняя девочка погибла во Флориде, задохнувшись в игрушечной духовке

В американском штате Флорида трёхлетняя Бриэлла Холмс, игравшая в доме няни со своим братом, погибла после того, как застряла в игрушечной духовке.

По данным издания People, няня отлучилась в магазин, попросив мужа присмотреть за детьми, которые находились на первом этаже. Когда мужчина пошёл проверить их, то обнаружил, что маленькая Бриэлла оказалась зажата внутри игрушечного кухонного шкафчика. Он немедленно освободил ребёнка, но состояние девочки оказалось критическим. Врачи констатировали у неё остановку мозга. Вскрытие показало, что причиной гибели стала асфиксия — тело девочки оказалось в позе, перекрывшей дыхательные пути.

Производитель игрушки не был установлен. Полиция признала случившееся несчастным случаем.

Ранее в Хасавюрте ребёнок умер после того, как оказался пристёгнут лентами-ремнями в детской колыбели. Предварительно, причиной гибели могла стать механическая асфиксия. После случившегося Хасавюртовский межрайонный следственный отдел организовал процессуальную проверку. На месте происшествия специалисты осмотрели помещение и тело погибшего.