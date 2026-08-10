В Дагестане младенец скончался от асфиксии в детской кроватке

В Хасавюрте ребёнок умер после того, как оказался пристёгнут лентами-ремнями в детской колыбели. Предварительно, причиной гибели могла стать механическая асфиксия. Об этом сообщили в СУ СК по региону.

Трагедия произошла 9 августа в одном из домовладений Хасавюрта. Там обнаружили ребёнка без признаков жизни, находившегося в колыбели и пристёгнутого лентами-ремнями. После случившегося Хасавюртовский межрайонный следственный отдел организовал процессуальную проверку. На месте происшествия специалисты осмотрели помещение и тело погибшего.

Для установления точной причины смерти назначили судебно-медицинскую экспертизу. По итогам проверки следователи возбудили уголовное дело. Его расследуют по части 1 статьи 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности.

Ранее легковой автомобиль врезался в дерево на Люблинском шоссе у посёлка Черепаново в Калининградской области. В салоне находились четыре человека: трое погибли, ещё одна девушка получила травмы. Спасатели извлекли тела погибших из машины, а сотрудники прокуратуры и другие службы начали выяснять причины происшествия.