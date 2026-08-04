Суд арестовал новгородца за действия сексуального характера с младенцем

Суд заключил под стражу 22-летнего жителя Великого Новгорода, которого обвиняют в действиях сексуального характера в отношении младенца. Решение принял Новгородский районный суд, сообщила пресс-служба судов региона.

По версии следствия, преступление произошло в Великом Новгороде. Потерпевшим по делу проходит ребёнок 2025 года рождения. Мужчине предъявили обвинение по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ. Эта норма предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

«Суд избрал жителю Великого Новгорода меру пресечения в виде заключения под стражу сроком по 30 сентября 2026 года включительно», — говорится в сообщении.

Ранее в Химках задержали 44-летнего иеромонаха по подозрению в насильственных действиях сексуального характера в отношении 11-летней девочки. Мужчина познакомился с ребёнком во «ВКонтакте» под вымышленным именем и убедил её отправить изображения интимного характера. Следственный отдел СК в Гатчине возбудил уголовное дело в марте 2026 года. Задержанный подтвердил факт переписки со школьницей и получения снимков. Суду предстояло определить для него меру пресечения.