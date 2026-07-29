В Химках задержали иеромонаха по делу о насилии над 11-летней девочкой

В Подмосковье задержали 44-летнего иеромонаха по подозрению в насильственных действиях сексуального характера в отношении 11-летней девочки. По данным издания, задержание произошло у храма Александра Невского в Химках. Об этом пишет 47news.

Следствие считает, что в феврале этого года священнослужитель познакомился с ребенком во «ВКонтакте», используя вымышленное имя. Затем он убедил девочку прислать интимные фотографии.

В материале говорится, что уголовное дело было возбуждено следственным отделом СК Гатчины в марте текущего года. Задержанный признал факт переписки со школьницей и получение снимков.

В ближайшее время суд изберет мужчине меру пресечения. Следствие продолжит устанавливать обстоятельства случившегося.

Ранее Life.ru писал, что в Санкт-Петербурге задержали безработного педофила, пристававшего к детям в ДК имени Кирова. Благодаря записям с камер наблюдения персонал смог установить приметы нарушителя. Когда подозреваемый в очередной раз зашёл в помещение, работники незамедлительно нажали тревожную кнопку.