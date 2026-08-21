Российские военные положили в стрелковом бою спецназ ВСУ, пытавшийся спасти окружённых наёмников
Украинский спецназ понёс потери при попытке спасти наёмников у Малой Волчьей
Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов
Подразделения Сил специальных операций Украины столкнулись с потерями в Харьковской области. Информацию об этом предоставили ТАСС в силовых ведомствах России.
По имеющимся данным, инцидент произошёл у населённого пункта Малая Волчья. Командование противника перебросило туда элитные группы для вызволения заблокированных бойцов из других стран.
«Для эвакуации групп иностранных наёмников, оказавшихся в окружении в районе села Малая Волчья, противник перебросил на данный участок фронта группы ССО, которые понесли потери в стрелковом бою», — приводит источник слова собеседника.
Отмечается, что боестолкновение носило характер ближнего огневого контакта. В ходе вылазки украинская сторона не смогла добиться поставленной цели без урона для личного состава.
Среди ликвидированных военных оказались лица, прошедшие недавнюю подготовку. Согласно некрологам, они окончили учебные курсы в центре ССО в Бердычеве (Житомирская область) всего за пару месяцев до гибели, в июне.
Таким образом, к операции привлекались свежеобученные кадры. Подробности о числе погибших с украинской стороны и судьбе заблокированной группы в настоящий момент не раскрываются.
Ранее сообщалось, что около 20 элитных бойцов ВСУ погибли при взрыве на складах боеприпасов. Инцидент произошёл в Хмельницкой области.
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