Подразделения Сил специальных операций Украины столкнулись с потерями в Харьковской области. Информацию об этом предоставили ТАСС в силовых ведомствах России.

По имеющимся данным, инцидент произошёл у населённого пункта Малая Волчья. Командование противника перебросило туда элитные группы для вызволения заблокированных бойцов из других стран.

«Для эвакуации групп иностранных наёмников, оказавшихся в окружении в районе села Малая Волчья, противник перебросил на данный участок фронта группы ССО, которые понесли потери в стрелковом бою», — приводит источник слова собеседника.

Отмечается, что боестолкновение носило характер ближнего огневого контакта. В ходе вылазки украинская сторона не смогла добиться поставленной цели без урона для личного состава.

Среди ликвидированных военных оказались лица, прошедшие недавнюю подготовку. Согласно некрологам, они окончили учебные курсы в центре ССО в Бердычеве (Житомирская область) всего за пару месяцев до гибели, в июне.

Таким образом, к операции привлекались свежеобученные кадры. Подробности о числе погибших с украинской стороны и судьбе заблокированной группы в настоящий момент не раскрываются.

Ранее сообщалось, что около 20 элитных бойцов ВСУ погибли при взрыве на складах боеприпасов. Инцидент произошёл в Хмельницкой области.