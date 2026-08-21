НАТО не спасёт в Сирии: Израиль просчитал последствия возможного удара по солдатам Турции

Израиль допускал возможность нанесения удара по турецким военнослужащим в Сирии и исходил из того, что такой инцидент сам по себе не приведёт к автоматическому применению статьи 5 Североатлантического договора. Об этом пишет Israel Hayom.

По данным издания, этот вопрос изучался на фоне возможного размещения турецких сил на сирийской авиабазе Абу-Духур. Израильская сторона пришла к выводу, что гарантии коллективной обороны НАТО распространяются на территорию Турции, но не следуют за её военнослужащими на территорию Сирии.

Такая трактовка действительно соответствует географическим ограничениям Североатлантического договора. Статья 6, определяющая сферу действия статьи 5, отдельно включает территорию Турции, а также силы стран альянса в ряде перечисленных районов. Территория Сирии в этот перечень не входит. При этом статья 5 не означает автоматического вступления всех членов НАТО в войну: каждая страна сама определяет меры, которые считает необходимыми.

Поводом для такого анализа стал израильский удар по авиабазе Абу-Духур в провинции Идлиб 18 августа. По данным Israel Hayom, Израиль нанёс восемь ударов и повредил взлётно-посадочную полосу и военную инфраструктуру ещё до возможного размещения там турецких сил.

Израильские власти заявляли, что не намерены допускать военного закрепления Турции в этом районе. Премьер Биньямин Нетаньяху позже подтвердил, что Анкаре передавали соответствующее предупреждение.

Турция при этом отвергла утверждения о планах разместить своих военнослужащих на Абу-Духуре. Анкара заявила, что турецких солдат на базе в момент атаки не было, а военное сотрудничество с Дамаском ограничивается подготовкой и консультационной поддержкой. США назвали произошедшее ненужной эскалацией и пытаются создать механизм предотвращения прямого столкновения Израиля и Турции.

«Турецкий солдат меняет цену падения каждой следующей израильской бомбы. Но он не решает, упадёт ли она вообще», — резюмирует Israel Hayom.

Ранее Life.ru рассказывал, что в США уже предупреждали о крайне опасных последствиях возможного прямого столкновения Израиля и Турции в Сирии. Тогда бывший глава американского Национального центра по борьбе с терроризмом Джо Кент допустил даже кризис внутри НАТО в случае такого сценария.