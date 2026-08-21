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21 августа, 07:41

НАТО не спасёт в Сирии: Израиль просчитал последствия возможного удара по солдатам Турции

Israel Hayom: Израиль просчитал возможность удара по турецким военным в Сирии

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Израиль допускал возможность нанесения удара по турецким военнослужащим в Сирии и исходил из того, что такой инцидент сам по себе не приведёт к автоматическому применению статьи 5 Североатлантического договора. Об этом пишет Israel Hayom.

По данным издания, этот вопрос изучался на фоне возможного размещения турецких сил на сирийской авиабазе Абу-Духур. Израильская сторона пришла к выводу, что гарантии коллективной обороны НАТО распространяются на территорию Турции, но не следуют за её военнослужащими на территорию Сирии.

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Такая трактовка действительно соответствует географическим ограничениям Североатлантического договора. Статья 6, определяющая сферу действия статьи 5, отдельно включает территорию Турции, а также силы стран альянса в ряде перечисленных районов. Территория Сирии в этот перечень не входит. При этом статья 5 не означает автоматического вступления всех членов НАТО в войну: каждая страна сама определяет меры, которые считает необходимыми.

Поводом для такого анализа стал израильский удар по авиабазе Абу-Духур в провинции Идлиб 18 августа. По данным Israel Hayom, Израиль нанёс восемь ударов и повредил взлётно-посадочную полосу и военную инфраструктуру ещё до возможного размещения там турецких сил.

Израильские власти заявляли, что не намерены допускать военного закрепления Турции в этом районе. Премьер Биньямин Нетаньяху позже подтвердил, что Анкаре передавали соответствующее предупреждение.

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Турция при этом отвергла утверждения о планах разместить своих военнослужащих на Абу-Духуре. Анкара заявила, что турецких солдат на базе в момент атаки не было, а военное сотрудничество с Дамаском ограничивается подготовкой и консультационной поддержкой. США назвали произошедшее ненужной эскалацией и пытаются создать механизм предотвращения прямого столкновения Израиля и Турции.

«Турецкий солдат меняет цену падения каждой следующей израильской бомбы. Но он не решает, упадёт ли она вообще», — резюмирует Israel Hayom.

Ранее Life.ru рассказывал, что в США уже предупреждали о крайне опасных последствиях возможного прямого столкновения Израиля и Турции в Сирии. Тогда бывший глава американского Национального центра по борьбе с терроризмом Джо Кент допустил даже кризис внутри НАТО в случае такого сценария.

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Марина Фещенко
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