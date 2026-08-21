Более 70% россиян заявили о доверии Владимиру Путину

Два свежих социологических исследования зафиксировали уровень доверия россиян к президенту Владимиру Путину. Данные опубликовали фонд «Общественное мнение» (ФОМ) и Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Опрос ФОМ проводился с 14 по 16 августа среди 1,5 тыс. респондентов. О доверии главе государства заявил 71% участников. Ещё 70% опрошенных считают, что президент хорошо справляется со своей работой.

Деятельность правительства положительно оценили 47% респондентов. Работу премьер-министра Михаила Мишустина одобрили 53% участников исследования.

ВЦИОМ использовал комбинированный метод опроса с 10 по 16 августа. На прямой вопрос о доверии главе государства утвердительно ответили 70,8% опрошенных. Показатель одобрения деятельности президента составил 65,8%.

Уровень доверия Мишустину, по данным ВЦИОМ, достиг 54,6%. Одобрение работы премьера — 45,0%, правительства в целом — 42,5%.

Доверие другим политикам распределилось так: Геннадию Зюганову — 29,1%, Сергею Миронову — 24,6%, Леониду Слуцкому — 17,8%, Алексею Нечаеву — 9,2%. Все показатели за неделю снизились.

ФОМ зафиксировал поддержку «Единой России» на уровне 33%, ЛДПР — 9%, КПРФ и «Новых людей» — по 8%, «Справедливой России» — 4%. По данным ВЦИОМ, у «Единой России» 36,0%, у КПРФ — 11,4%, у «Новых людей» — 10,4%, у ЛДПР — 10,1%, у «Справедливой России» — 3,8%.