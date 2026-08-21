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21 августа, 08:55

Железобетон не спасает: ФАБы перемололи базы ВСУ в Донбассе и Херсоне

ВС РФ уничтожили пункты дислокации ВСУ в Краматорске, Херсоне и Райгородке

Обложка © ТАСС / Михаил Климентьев

Обложка © ТАСС / Михаил Климентьев

Вооружённые силы России поразили места базирования украинских подразделений сразу в трёх точках. Об этом сообщило Министерство обороны РФ 21 августа.

Удары по пунктам временной дислокации ВСУ. Видео © Минобороны России

«Железобетон не спасает: ФАБы перемалывают любые укрепления противника», — отметили в военном ведомстве.

На опубликованных кадрах видно уничтожение пункта временной дислокации 6-й отдельной механизированной бригады в Краматорске. По объекту отработали двумя авиабомбами ФАБ-1500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).

В посёлке Райгородок на территории Донецкой Народной Республики был ликвидирован лагерь 117-й отдельной бригады теробороны. Для его поражения применили четыре боеприпаса ФАБ-500, оснащённые УМПК.

Третьей целью стал пункт дислокации 34-й отдельной бригады морской пехоты в Херсоне. Этот объект уничтожили с помощью авиабомбы ФАБ-3000 с модулем планирования.

ВКС РФ сбросили пять ФАБ-500 на бригаду ВСУ под Харьковом
ВКС РФ сбросили пять ФАБ-500 на бригаду ВСУ под Харьковом

В оборонном ведомстве уточнили, что удары наносились по соединениям и воинским частям противника в зоне проведения специальной военной операции.

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Никита Никонов
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