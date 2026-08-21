Железобетон не спасает: ФАБы перемололи базы ВСУ в Донбассе и Херсоне
ВС РФ уничтожили пункты дислокации ВСУ в Краматорске, Херсоне и Райгородке
Обложка © ТАСС / Михаил Климентьев
Вооружённые силы России поразили места базирования украинских подразделений сразу в трёх точках. Об этом сообщило Министерство обороны РФ 21 августа.
Удары по пунктам временной дислокации ВСУ. Видео © Минобороны России
«Железобетон не спасает: ФАБы перемалывают любые укрепления противника», — отметили в военном ведомстве.
На опубликованных кадрах видно уничтожение пункта временной дислокации 6-й отдельной механизированной бригады в Краматорске. По объекту отработали двумя авиабомбами ФАБ-1500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).
В посёлке Райгородок на территории Донецкой Народной Республики был ликвидирован лагерь 117-й отдельной бригады теробороны. Для его поражения применили четыре боеприпаса ФАБ-500, оснащённые УМПК.
Третьей целью стал пункт дислокации 34-й отдельной бригады морской пехоты в Херсоне. Этот объект уничтожили с помощью авиабомбы ФАБ-3000 с модулем планирования.
В оборонном ведомстве уточнили, что удары наносились по соединениям и воинским частям противника в зоне проведения специальной военной операции.
Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.