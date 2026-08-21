Российская авиация нанесла точный удар по позициям противника на Харьковском направлении. Экипажи ВКС России отработали по пунктам временной дислокации 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ в населённом пункте Благодатное.

Для поражения целей применялись пять корректируемых авиабомб ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции. Боевые вылеты выполнили экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34.

Разведка ВС РФ заранее вскрыла местоположение украинских подразделений. По выявленным координатам был нанесён сосредоточенный авиаудар, который застал боевиков врасплох.

Удары российской авиации планомерно продолжаются по всей линии боевого соприкосновения. Оборонное ведомство регулярно сообщает об уничтожении узлов сопротивления и техники неприятеля высокоточным оружием.

Ранее стало известно, что ВС РФ ударили по сухогрузу с оружием и военным грузом в порту Черноморска. Также были уничтожены складские объекты, где хранилось военное имущество, предназначенное для украинских подразделений.