«Пальчики оближешь»: Археологи выяснили, что наши предки регулярно ели змей

Древние люди на территории современного Израиля примерно 15 тысяч лет назад целенаправленно охотились на крупных змей и употребляли их в пищу. Об этом рассказали исследователи в статье, опубликованной в журнале PNAS.

В пещерном комплексе Эль-Вад на горе Кармель археологи собрали тысячи костей рептилий. Все они относятся к слоям натуфийской культуры, возраст которых оценивают в 12–15 тысяч лет.

Учёные изучили повреждения под микроскопом и на останках крупных змей обнаружили следы, оставленные кремнёвыми орудиями. По их мнению, люди регулярно разделывали и съедали больших неядовитых змей, а также стеклянных ящериц. Такая привычка сохранялась около трёх тысяч лет.

При этом ядовитых гадюк древние обитатели пещер практически не трогали. По сути, меню первых оседлых охотников удалось восстановить по одной царапине, которую нож оставил на змеином позвонке тысячи лет назад.

Ранее сообщалось, что в Крыму археологи нашли редкий фрагмент мозаичного покрытия VI–VII веков. Находку сделали на Мангупском городище, в алтарной части небольшой церкви к северу от Большой Мангупской базилики. Внутри того же храма обнаружили и купель-баптистерий. Для узора мастера использовали красную керамику, известняк или мергель.