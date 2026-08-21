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21 августа, 09:12

В Благовещенске отец сжёг автомобиль сына из-за плохого вождения. Теперь ему грозит 5 лет за решёткой

В Благовещенске отец сжёг автомобиль сына из-за плохого вождения

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Undercurrent Images

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Undercurrent Images

В Благовещенске задержали 50-летнего местного жителя, который сжёг автомобиль собственного сына. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Амурской области.

Задержание мужчины, который сжёг автомобиль сына в Благовещенске. Видео © ГУ МВД по Амурской области

События разворачивались на улице Пионерской. Записи с камер наблюдения помогли полицейским восстановить картину: фигурант самостоятельно пригнал легковушку в нужное место, бросил её, скрылся, затем сменил гардероб и вернулся с целью устроить пожар.

Выяснилось, что сгоревшая иномарка принадлежала отпрыску злоумышленника. По мнению следствия, причиной такого поступка могли стать регулярные проблемы сына с соблюдением правил дорожного движения.

Операция по захвату прошла дома у подозреваемого. Силовую поддержку оказывали сотрудники СОБР Росгвардии. При обыске обнаружены предметы одежды, в которых поджигатель находился во время преступления, а также личный транспорт задержанного. На допросе мужчина отказался признавать вину.

Следственное управление МУ МВД России «Благовещенское» инициировало разбирательство по части 2 статьи 167 УК РФ. Речь идёт об уничтожении чужого имущества посредством поджога. Максимальное наказание по этой статье — пять лет заключения.

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Никита Никонов
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