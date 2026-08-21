В больнице Волгограда группа подростков травила и избивала ребёнка-инвалида

В Волгограде начали проверку после сообщений о том, что в больнице подростки пять дней избивали и травили мальчика с инвалидностью. Как сообщают СМИ, жертва молчала о происходящем из-за угроз обидчиков, которые контролировали переписку ребёнка и обещали навредить его семье. Информацию о начале расследования подтвердили в администрации Волгоградской области.

«Профильными комитетами по данному случаю проводится проверка», — приводит РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Следственный комитет начал проверку после сообщений о происшествии в СМИ. Глава СК Александр Бастрыкин уже отреагировал на ситуацию: он потребовал от регионального управления предоставить оперативный доклад о ходе расследования и всех деталях инцидента, ставшего достоянием общественности.

Ранее в подмосковной Коломне возбудили уголовное дело после обращения матери 10-летней школьницы в приёмную главы Следственного комитета. Женщина заявила, что одноклассники систематически оскорбали и избивали её дочь, запугивали ребёнка и портили его вещи. После одного из нападений девочке потребовалась медицинская помощь. По словам матери, руководство школы знало о ситуации, однако необходимых мер не приняло.