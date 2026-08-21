Анастасии Стоцкой грозит потеря голоса из-за больных миндалин

Певица Анастасия Стоцкая оказалась под угрозой потери своего главного рабочего инструмента — голоса. По данным Mash, артистка пожаловалась медикам на мучительные мигрени и жжение в горле.

После осмотра врачи вынесли неутешительный вердикт: миндалины артистки критически увеличены. Если не начать лечение вовремя, последствия могут быть серьезными: от постоянного кашля до гнусавости, что поставит под вопрос дальнейшие выступления Анастасии на сцене.

У Стоцкой были серьезные проблемы с горлом — из-за воспаленных гланд она буквально не могла ни говорить, ни глотать. К счастью, врачи вовремя помогли, и сейчас Анастасия уже в порядке. Она призналась Mash, что чувствует себя нормально.

Ранее Стоцкая опубликовала в своем блоге редкое фото с 14-летним сыном Александром. Снимок был сделан во время прогулки по Москве, где артистка и подросток предстали в стильных монохромных образах с модными очками.