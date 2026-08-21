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21 августа, 09:27

Обещали глубину 5 метров, а там мель: москвич пробил голову на экскурсии во Вьетнаме и остался без помощи

Во Вьетнаме гиды бросили без помощи россиянина, пробившего голову на экскурсии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Daniel_Ferryanto

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Daniel_Ferryanto

В природном парке «Бахо» во Вьетнаме 47-летний москвич Илья получил серьёзную травму головы во время экстремального тура. Инцидент произошёл после прыжка в воду со скалы, который, по словам туриста, ему преподносили как безопасный, сообщает SHOT.

Россиянин, пострадавший во время экскурсии во Вьетнаме. Видео © SHOT

Мужчина рассказал, что купил экскурсию у местного агентства «ВьеТур» за 105 долларов на троих. Компания ориентирована на русскоязычных клиентов, а главной частью программы являются прыжки в воду с возвышенностей. Сопровождающая заявила, что глубина составляет пять-шесть метров и рисков нет.

На месте не было никаких предупреждающих знаков. Илья прыгнул и ударился затылком о дно, так как водоём оказался мелким. У него началось сильное кровотечение. По словам пострадавшего, у персонала не нашлось ни бинтов, ни медикаментов.

Место, где россиянин пробил голову на экскурсии во Вьетнаме. Фото © SHOT

Место, где россиянин пробил голову на экскурсии во Вьетнаме. Фото © SHOT

Вызывать медиков гид отказалась, объяснив это долгим ожиданием машины и необходимостью продолжать маршрут. Туристу предложили самостоятельно добраться на такси до отеля и решать вопросы со страховкой. Мужчина спустился вниз сам.

На контрольно-пропускном пункте парка медкабинета не оказалось. Первую помощь оказал работник парковки: он обработал рану йодом и наложил пластырь. Позже в больнице Илье наложили швы. Организаторы, по его утверждению, отказались возвращать деньги за тур. Москвич обратился в полицию и готовит документы в Департамент туризма.

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В агентстве «ВьеТур» изложили другую версию. Там заявили, что клиент не послушался инструктора и прыгнул в запрещённой зоне. Сотрудник якобы помог донести вещи и вызвал такси. В турфирме также отметили, что совместно с работниками парка пострадавшему оказали содействие. Компания утверждает, что была готова была вернуть средства за путёвку, но мужчина потребовал компенсацию за всю семью, поэтому ему отказали.

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Никита Никонов
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