Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 августа, 06:49

Что-то подсыпали и увезли в отель: Отдых россиянки во Вьетнаме обернулся отключкой и групповым изнасилованием

Россиянка заявила о групповом изнасиловании в отеле вьетнамского Хошимина

Обложка © Кадр из фильма «Девушка, подающая надежды» (Promising Young Woman) режиссёра Эмиральд Феннел

Обложка © Кадр из фильма «Девушка, подающая надежды» (Promising Young Woman) режиссёра Эмиральд Феннел

Российская туристка обратилась в полицию Хошимина с заявлением об изнасиловании, после чего правоохранители установили личности двух подозреваемых. Помощь соотечественнице оказало Генконсульство РФ, сообщили в диппредставительстве.

По словам женщины, нападение произошло в ночь на 16 августа в одном из отелей города. Она утверждает, что в момент случившегося находилась без сознания — предположительно, из-за сильнодействующих веществ, которые могли подмешать ей в напиток. В гостиницу её, по её словам, доставили неизвестные.

«В генконсульство поступило обращение от соотечественницы об её изнасиловании местными гражданами в ночь на 16 августа в одном из отелей Хошимина. Гражданка обратилась с просьбой оказать содействие во взаимодействии с полицией, что и было сделано», — сообщили дипломаты.

Сотрудник консульства помог россиянке подать заявление и сопровождал её на судебно-медицинское освидетельствование, где зафиксировали телесные повреждения.

В полиции обращение приняли в работу и установили двух предполагаемых фигурантов. Дипломаты пообещали продолжить следить за расследованием и оказывать женщине необходимую помощь, пишет ТАСС.

Российская отшельница обчистила виллу во Вьетнаме на 1,6 млн рублей
Российская отшельница обчистила виллу во Вьетнаме на 1,6 млн рублей

Ранее в испанской Валенсии 32-летнего гражданина Туниса задержали за попытку изнасилования трёх туристок. Мужчина представлялся всем им сотрудником отеля. Двум девушкам 18 и 19 лет удалось вырваться и обратиться в полицию.

Больше материалов о криминальной хронике и резонансных делах — в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Вьетнам
  • Криминал
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar