Что-то подсыпали и увезли в отель: Отдых россиянки во Вьетнаме обернулся отключкой и групповым изнасилованием

Российская туристка обратилась в полицию Хошимина с заявлением об изнасиловании, после чего правоохранители установили личности двух подозреваемых. Помощь соотечественнице оказало Генконсульство РФ, сообщили в диппредставительстве.

По словам женщины, нападение произошло в ночь на 16 августа в одном из отелей города. Она утверждает, что в момент случившегося находилась без сознания — предположительно, из-за сильнодействующих веществ, которые могли подмешать ей в напиток. В гостиницу её, по её словам, доставили неизвестные.

«В генконсульство поступило обращение от соотечественницы об её изнасиловании местными гражданами в ночь на 16 августа в одном из отелей Хошимина. Гражданка обратилась с просьбой оказать содействие во взаимодействии с полицией, что и было сделано», — сообщили дипломаты.

Сотрудник консульства помог россиянке подать заявление и сопровождал её на судебно-медицинское освидетельствование, где зафиксировали телесные повреждения.

В полиции обращение приняли в работу и установили двух предполагаемых фигурантов. Дипломаты пообещали продолжить следить за расследованием и оказывать женщине необходимую помощь, пишет ТАСС.

Ранее в испанской Валенсии 32-летнего гражданина Туниса задержали за попытку изнасилования трёх туристок. Мужчина представлялся всем им сотрудником отеля. Двум девушкам 18 и 19 лет удалось вырваться и обратиться в полицию.