Москва призвала все международные структуры принять исчерпывающие меры, чтобы не допустить гуманитарной катастрофы в Косове и Метохии. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Дипломат обратила внимание, что обстановка в крае указывает на усиление осознанного и системного террора в отношении местного сербского населения. По её словам, положение этих людей стало действительно катастрофическим.

Захарова подчеркнула, что угнетением людей по этническому признаку занимаются временные органы самоуправления в Приштине. Происходит это при попустительстве международных присутствий под эгидой НАТО, ЕС и ООН.

«Требуем от миссии ООН в Косове со всей ответственностью отнестись к решению предписанных её мандатом задач», — указала представитель ведомства.

Отдельно она раскритиковала Евросоюз, который, по её оценке, полностью провалил посредничество в урегулировании. Брюссель в открытую саботировал выполнение гарантированных им же соглашений 2013–2015 годов об учреждении Сообщества сербских муниципалитетов.

Захарова также выразила возмущение апатией западных столиц, поощряющих бездействием этническую зачистку Косова. Она назвала циничным решение командования Сил для Косова сократить присутствие на уязвимых участках — у моста через реку Ибар и возле монастыря Высокие Дечаны.

По мнению дипломата, заменившие военных приштинские «полицейские» не станут защищать сербов. При первой возможности они направят против них весь арсенал репрессивных средств.

Ситуация в Косове и Метохии остаётся напряжённой с момента одностороннего провозглашения независимости Приштиной в 2008 году, которую Россия не признаёт. Сербское население края регулярно сталкивается с ограничениями прав, а ключевые соглашения о создании Сообщества сербских муниципалитетов, подписанные при посредничестве ЕС в 2013–2015 годах, так и не были реализованы. В регионе размещены международные силы KFOR под командованием НАТО, а также миссия ООН. Москва неоднократно обвиняла западные структуры в бездействии и поощрении давления на сербов, а Приштину — в системном нарушении договорённостей.