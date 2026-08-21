Кабмин взял под контроль управление аэропортом Шереметьево через «золотую акцию»

Правительство РФ усиливает своё влияние на работу крупнейшего авиаузла страны. Согласно новому распоряжению, государство активирует механизм «золотой акции» в АО «Международный аэропорт Шереметьево», что позволит чиновникам напрямую участвовать в ключевых управленческих процессах компании.

«Использовать специальное право на участие РФ в управлении акционерным обществом «Международный аэропорт Шереметьево», — указано в тексте распоряжения.

Данное распоряжение разработано во исполнение указа президента РФ, предусматривающего исключение аэропорта Шереметьево из списка стратегических активов и его последующую приватизацию. Документ направлен на минимизацию государственных рисков при выходе РФ из состава акционеров компании, а также на установление правовых барьеров, препятствующих приобретению акций иностранными лицами и аффилированными с ними структурами.

А в начале года аэропорт Шереметьево стал новым собственником воздушной гавани Домодедово по итогам проведённых торгов. Напомним, что Домодедово был выставлен на продажу по решению Арбитражного суда Московской области. В результате торгов пакет активов окончательно перешёл к структурам Шереметьево. Общую стоимость сделки оценили в сумму свыше 66,132 млрд рублей.