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21 августа, 10:36

Эду Ширану пригрозили демонтажом туалета в особняке за £3,3 млн

Эд Ширан оказался в центре необычного спора с британскими чиновниками из-за туалета в принадлежащей ему недвижимости в Западном Лондоне. Местные власти обнаружили, что канализационную трубу в историческом здании установили без необходимого разрешения, сообщает британская пресса.

Речь идёт о недвижимости стоимостью около £3,3 млн в доме, имеющем статус памятника архитектуры Grade II. Ширан приобрёл объект около девяти лет назад через свою компанию Maverick Properties. Сам музыкант действительно контролирует более 75% этой компании, следует из британского реестра Companies House.

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После покупки в помещениях провели масштабную перепланировку: появились две спальни с собственными ванными комнатами, а часть пространства превратили в открытую кухню-гостиную. Однако одна из работ — установка канализационной трубы для санузла — оказалась выполнена без отдельного согласования, которое требуется для зданий с охранным статусом.

Нарушение обнаружили после жалобы. После этого местные власти выдали предписание, а представители Ширана решили попробовать узаконить изменения задним числом и подали соответствующую заявку.

Команда певца настаивает, что вмешательство было минимальным и не затронуло исторически значимые элементы здания середины XIX века. Если чиновники согласятся с этими доводами, туалет и коммуникации смогут остаться. Если нет — работы придётся обратить вспять.

Для Ширана это далеко не первая история с британскими правилами застройки. В прошлом споры возникали и вокруг его огромного поместья в Саффолке: среди прочего соседей возмущало использование пруда, который изначально согласовывался как объект для поддержки дикой природы, но затем использовался певцом для купания.

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Двойник Эда Ширана рассказал, как пользуется своей внешностью

У музыканта вообще внушительный портфель недвижимости. Помимо загородного комплекса в Саффолке, ему принадлежат многочисленные объекты в Лондоне, в том числе дома и квартиры в нескольких престижных районах столицы.

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Марина Фещенко
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