Москва призывает международные структуры принять исчерпывающие меры для предотвращения назревающей гуманитарной катастрофы в Косове и Метохии. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат потребовала от миссии ООН в Косове ответственно выполнять задачи, предусмотренные её мандатом. В частности, речь идёт о содействии мирному сосуществованию народов, проживающих в крае.

По словам Захаровой, обстановка в Косове и Метохии свидетельствует об усилении «осознанного, системного террора» в отношении местного сербского населения.

Она заявила, что угнетением людей по этническому признаку занимаются временные органы самоуправления в Приштине, которые претендуют на статус законной власти.

Как утверждает представитель российского МИД, происходящее происходит при попустительстве международных присутствий под эгидой НАТО, ЕС и ООН.

С 2008 года, когда Приштина провозгласила независимость, не признанную Россией, ситуация в Косове и Метохии остаётся сложной. Сербское население сталкивается с ущемлением своих прав. Соглашения, достигнутые при участии ЕС в 2013–2015 годах и направленные на создание Сообщества сербских муниципалитетов, так и не были воплощены в жизнь. В регионе находятся международные силы KFOR под руководством НАТО и миссия ООН. Россия регулярно критикует западные организации за бездействие и поддержку давления на сербов, а также обвиняет Приштину в систематическом нарушении договорённостей.