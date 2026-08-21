Боевой след на черепе: Историк раскрыл тайну повреждений мощей князя Дмитрия Донского

Историк Владимир Рудаков считает, что повреждения на останках Дмитрия Донского, скорее всего, являются результатом тяжёлых травм, полученных им при жизни. Особое внимание эксперт уделил изменениям на черепе князя, которые, по всей видимости, представляют собой костную мозоль, образовавшуюся после серьезного ранения.

Это наблюдение хорошо согласуется с данными средневековых источников, указывающих на личное участие Дмитрия Донского в Куликовской битве и других битвах. Историк полагает, что князь получил боевую рану, и это подтверждается как письменными свидетельствами о его ранении на Куликовом поле, так и результатами исследования его мощей.

«О том, что Донской получил тяжелое ранение на Куликовом поле, есть свидетельства письменных источников, и в данном случае они коррелируют с информацией, которая была получена после вскрытия мощей», — сказал Рудаков в беседе с aif.ru.

Специалист также обратил внимание на отсутствие фрагмента пятки у обнаруженных останков, что может свидетельствовать о механическом повреждении. Историк допустил возможность перемещения саркофагов в XIX столетии, что могло привести к несанкционированному доступу. В пользу этой гипотезы говорит тот факт, что слезница, принадлежавшая Дмитрию Донскому, была передана в Исторический музей именно в этот период. Тем не менее, в целом, по заключению эксперта, состояние останков оценивается как удовлетворительное.

Ранее комплексное исследование подтвердило подлинность мощей Дмитрия Донского. Специалисты изучили останки, обнаруженные во время противоаварийных работ в Архангельском соборе Московского Кремля, и сопоставили результаты с историческими данными.