Пашинян собрался уволить посла Армении в России

Гурген Арсенян, занимающий пост чрезвычайного и полномочного посла в Москве, вскоре лишится своей должности. О планах премьер-министра Никола Пашиняна отозвать дипломата сообщает armlur.am со ссылкой на инсайдеров в правительстве.

По данным издания, глава кабмина уже принял окончательное решение, и работа Арсеняна в России будет прекращена. Источники уверяют, что пересмотра этой позиции не будет.

Кто придёт на смену действующему руководителю дипмиссии, пока неизвестно. Согласно имеющейся информации, конкретной кандидатуры на этот пост на данный момент нет.

Причиной кадровых изменений называется недовольство премьера. Утверждается, что Арсенян не смог добиться нормализации напряжённых отношений между Ереваном и Москвой.

Информация о готовящейся замене появилась на фоне сохраняющейся прохлады в двусторонних контактах. Официальных комментариев от властей Армении по поводу будущего главы посольства пока не поступало.

66-летний Гурген Арсенян стал послом Армении в России в 2024 году, сменив на этой должности Вагаршака Арутюняна. До этого он был депутатом Национального собрания VIII созыва. Прошёл в парламент по спискам правящего «Гражданского договора», хотя являлся членом собственной Объединённой трудовой партии (ОТП).