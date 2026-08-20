Пашинян отказался считать село Тигранашен частью Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что село Тигранашен, согласно используемым при делимитации картам, не относится к территории Армении. Населённый пункт расположен на дороге из Еревана к границе с Ираном,

Ранее в Ереване признавали, что Баку контролирует земли 31 населённого пункта, некогда относившегося к Армянской ССР. Оппозиционные силы выступают против передачи анклавов, указывая на стратегическое значение этих территорий. В частности, через Тигранашен проходит дорога, соединяющая Армению с Ираном, а через участки в Тавушской области — трасса в направлении Грузии.

Пашинян подчеркнул, что договорённости с Баку строятся на принципах Алма-Атинской декларации 1991 года. По его словам, делимитация на отрезке Киранца уже была выполнена именно по картам времён принятия этого документа. Согласно этим же материалам, Арцвашен принадлежит Армении, а вот Кярки, Бархударлы и Юхары Аскипара — нет.

Премьер отметил, что вопрос существующих анклавов необходимо решать с учётом удобства для жителей обеих стран. Однако на данный момент никаких конкретных договорённостей о том, как именно поступить с этими участками, не зафиксировано. Сторонам ещё предстоит сесть за стол переговоров и рассматривать проблему в общем контексте.

Глава правительства добавил, что сложности при уточнении рубежей могут возникнуть и у соседней стороны. Он пояснил, что при строгом следовании правилам делимитации в Азербайджане есть места, где несколько поселений могут остаться без дорожного сообщения.

Власти Армении допускают, что при определении границы придётся учитывать специфику территориальных образований, оставшихся с советских времён. Речь идет об армянском Арцвашене и бывших азербайджанских анклавах, которые после конфликта начала 90-х фактически перешли под контроль противоположных сторон, а состав их жителей сменился.

Население Тигранашена составляет около 150 человек по данным на 2023 год. Населённый пункт находится на территории Араратской области Армении или Садаракского района Азербайджана.

Ранее лидер оппозиционной партии «Сильная Армения» Самвел Карапетян призвал Никола Пашиняна отказаться от гражданства Армении. Политик посетовал, что глава правительства принёс стране слишком много бед.