От «макарошек» до польских СМИ: Путь скандалиста КПРФ Бондаренко, который привёл его в отделение 21 августа 2026 года появилась информация о задержании скандально известного кандидата от КПРФ Николая Бондаренко. Причиной могло быть интервью в польском СМИ, где звучали сомнения о СВО и статусе Крыма. Подробности — на Life.ru. 21 августа, 12:09 5063 5063 Почему задержали скандального кандидата КПРФ. Фото © Коллаж © Life.ru, фото © ТАСС / Максим Григорьев, © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana AI

Кандидата в депутаты Госдумы от КПРФ Николая Бондаренко задержали в его родном Саратове. Об этом заявил он сам, и, по его словам, основанием для задержания стали появившиеся к нему вопросы по ст. 20.3 КоАП РФ (Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, а также атрибутики или символики экстремистских организаций).

Возможно, речь может идти о скандальном интервью, которое Бондаренко якобы дал польскому СМИ Agencja Informacyjna. Оно было опубликовано 14 августа, однако на сегодняшний день статья удалена с сайта и доступна для чтения только в архиве.

В публикации от имени скандалиста говорилось, что Россия не победит в СВО, в очередной раз прозвучала позиция Бондаренко, что Крым на самом деле украинский, — её, кстати, он публично озвучивал не раз и ранее — начиная с 2021 года.

Кроме того, кандидат в депутаты якобы рассказал о своём сотрудничестве со скандально известным «Умным голосованием» и поддержал мысль Геннадия Зюганова о том, что на счетах россиян накопилось слишком много «мёртвых денег». Напомним, лидер КПРФ совсем недавно призвал немедленно изъять из банков не менее 30 триллионов рублей вкладов граждан для пополнения бюджета России.

После разразившегося в соцсетях скандала Бондаренко заявил, что не придерживается приписываемых ему польским изданием позиций и вообще статья фейковая — «интервью» он назвал ложью и провокацией. Дескать, агентство Agencja Informacyjna уже удалило публикацию, значит, признало её ошибочность.

Член КПРФ Николай Бондаренко. Фото © ТАСС / Павел Селезнёв

Учитывая, что в этом «интервью» коммунист не сказал ничего такого, чего не говорил ранее, в Сети заговорили, что, возможно, публикация фейком не является и поляки просто с ней поторопились. То есть якобы силы, стоящие за Бондаренко, рассчитывали на то, что их протеже перед выборами достигнет такого уровня эпатажа и грязных заявлений, что его снимут с выборов. И вот после этого появилось бы «обличительное» интервью, которое должно было продемонстрировать гражданам России, что в стране нет никакой свободы слова.

Похоже, не вышло, коль скоро сейчас речь идёт о вменяемой ему статье КоАП, а не уголовном преследовании. По сути, Бондаренко дают возможность «закопать» себя самостоятельно — в последнее время кандидат демонстрирует эпатаж, граничащий с неадекватностью. Чего только стоит его недавнее появление в одном из стримов в нарушающем законодательство РФ YouTube — там скандалист на полном серьёзе требовал ввести в России «народные суды – тройки», как во время Гражданской войны.

41-летний Николай Бондаренко — личность известная уже довольно давно. В 2017 году он был избран депутатом Саратовской областной думы и с тех пор регулярно давал поводы для скандалов.

В октябре 2018 года он публично поспорил с тогдашним министром занятости Наталией Соколовой. По его словам, чиновница заявила, что жители региона могут прожить на 3,5 тысячи рублей в месяц, отведённые на питание в рамках прожиточного минимума. Депутат предложил ей самой попробовать прожить на эту сумму, но та отказалась. Этот инцидент получил широкую огласку как «история с макарошками» и в итоге привёл к увольнению министра.

Помимо того, он дрался со своими коллегами по областному парламенту от других фракций, открыто поддерживал одну из организаций, позже признанную в России экстремистской. Протестовал сам, его проверяли на экстремизм, в том числе по просьбам сопартийцев. С 2018 года он ведёт свой ютуб-канал на два миллиона подписчиков. Содержание — самое оппозиционное, выражения — самые резкие, стиль — блогерский.

В итоге Бондаренко лишили мандата Саратовской облдумы через четыре дня после начала СВО: формальная причина — он не указал в декларации часть донатов от пользователей YouTube. В 2023 году Роскомнадзор через суд заблокировал сайт политика. В 2024 году «Дзен» ограничил доступ к его странице.

Депутат Саратовской областной думы Николай Бондаренко и врач-диетолог Лидия Ионова. Фото © ТАСС / Денис Тырин

Однако коммунисты Николая Бондаренко до сих пор поддерживали. Так, ему дали должность главы Экспертного совета при ЦК КПРФ по работе с новыми социальными группами и выдвинули на выборы в Госдуму по территориальной группе Удмуртии и Пермского края. Видимо, на малой родине у него шансов избраться нет.

Зарабатывает скандалист не только в соцсетях — он ещё и бизнесмен. Во время учёбы в вузе — Саратовской государственной юридической академии — он открыл ИП по организации развлечений и устроился юристом в мамину компанию по управлению ларьками на ж/д линии. Вскоре после получения диплома Бондаренко основал «Химинвест» — компанию, которая занимается поставками уксусной кислоты, синтетического аммиака, формалина и скипидара.

В 2021 году Бондаренко решил начать большую политическую карьеру и впервые попытался стать депутатом Госдумы. Перед этим он переписал компанию на, предположительно, своего тестя, который сам имеет большой опыт в управлении подобными предприятиями. Последнее время доходы «Химинвеста» колеблются на уровне 40–70 миллионов рублей в год, чистая прибыль при этом на удивление маленькая, редко когда больше миллиона.

Предполагаемая тёща тоже при деле. На неё в Невинномысске была зарегистрирована фирма «Фортуна», адрес которой совпадал с адресом дочерней компании «Уралхим» Дмитрия Мазепина.

Авторы Евгений Кузнецов