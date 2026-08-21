Цены на газ в Европе превысили $800 за тысячу кубометров впервые с марта

Стоимость газа в Европе поднялась выше 800 долларов за тысячу кубометров впервые с 19 марта. Об этом свидетельствуют данные торгов на нидерландском хабе TTF.

В пятницу, 21 августа, сентябрьский фьючерс на пике прибавил 2,25% и достиг €66,77 за 1 МВт·ч. В пересчёте на тысячу кубометров это около 820 долларов по текущему курсу форекс.

Рост котировок объясняется напряжённостью между США и Ираном, из-за которой сложно предсказать объёмы поставок сжиженного газа из региона Персидского залива, пишет Trading Economics.

Трейдеры также сомневаются, что Европа успеет как следует подготовиться к отопительному сезону. Морская блокада Ормузского пролива уже задержала танкеры с СПГ из Катара, поэтому европейским компаниям приходится активнее конкурировать с азиатскими покупателями за свободные партии.

Дополнительное давление оказывает аномальная жара. Высокий спрос на электроэнергию для кондиционеров мешает закачивать топливо в хранилища.

Из-за высоких температур резко обмелели Дунай и Рейн, что создало сложности для судоходства и работы АЭС. В ряде стран Евросоюза начались пожары.

Ранее представитель Еврокомиссии Эва Хрцинова сообщила, что газовые хранилища ЕС заполнены на 62%, а ключевым поставщиком голубого топлива стала Норвегия.