Власти призывают к экстренным мерам: Британцы могут остаться без газа уже к следующему десятилетию

Великобритания рискует столкнуться с нехваткой газа уже в 2030-х годах, если власти не примут «беспрецедентные» меры для защиты от возможного сбоя поставок. Об этом говорится в официальной оценке, о которой рассказала газета The Guardian.

Правительство рассматривает вариант прямой финансовой поддержки, чтобы сохранить стареющую газовую инфраструктуру страны. Поводом стали итоги консультаций: они показали, что при неблагоприятном развитии событий дома и предприятия могут остаться без газа уже в ближайшее десятилетие.

Большинство участников опроса отметили, что отрасль вряд ли готова к маловероятным, но крайне тяжёлым событиям, при которых поставки могут иссякнуть по мере истощения запасов Северного моря. Три четверти из них согласились с прошлогодним предупреждением Национального оператора энергосистемы: к 2030 году в период затяжных холодов жильё и бизнес могут остаться без газа.

Министр энергетики Майкл Шэнкс подчеркнул серьёзность решения.

«Любое вмешательство или инвестиции государства в газовый рынок стали бы беспрецедентными, и такое решение мы не можем принимать легкомысленно», — заявил он.

Среди обсуждаемых мер — финансовая помощь владельцам газовых хранилищ и операторам трубопроводов, чтобы им было выгодно модернизировать и поддерживать инфраструктуру в ближайшие десятилетия. По словам Шэнкса, страна продолжит снижать зависимость от ископаемого топлива за счёт развития чистой энергетики, но переход не произойдёт мгновенно, и газ ещё долго будет играть важную роль.

По данным правительства, в прошлом году на газ пришлось более трети всего энергопотребления Великобритании. Ожидается, что к 2050 году потребление газа сократится более чем на три четверти, но собственная добыча будет падать ещё быстрее. Производство нефти и газа в Северном море снижается уже 25 лет, и власти ожидают падения примерно на 5% ежегодно.

Как пишут журналисты, при первой оценке оператор предупредил: даже при переходе на «зелёную» энергию в сильные холода возможен дефицит, особенно при низких запасах в Европе или авариях на импортной инфраструктуре. За последние 5 лет почти половину газа давало Северное море, более трети — Норвегия, пятая часть — танкеры из США и с Ближнего Востока, и лишь 1% — трубопровод из Европы.

Ранее BBC со ссылкой на источники в британском Минфине сообщила, что экономика Великобритании может вырасти всего на 0,3% в 2027 году, если перебои с судоходством через Ормузский пролив сохранятся до конца декабря. Такой показатель фактически означает стагнацию и резко расходится с прежним прогнозом роста на 1,6%. Консалтинговая компания EY подготовила ещё более жёсткий сценарий: при закрытии пролива до середины 2027 года экономика может сократиться на 0,2%.