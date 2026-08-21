Кучма заявил, что первым отдал приказ стрелять по российским военным в 2003 году

Экс-президент Украины Леонид Кучма утверждает, что именно он был первым из современных лидеров, кто разрешил применение оружия против российских военнослужащих. Данное заявление политик сделал в интервью «Укринформ».

Кучма сослался на ситуацию, сложившуюся вокруг острова Тузла в Керченском проливе. Он рассказал, что в разгар противостояния лично находился на спорной территории и дал указание военным незамедлительно открывать огонь, если граница будет пересечена.

«Я отдал прямой приказ в случае нарушения границы открывать огонь по россиянам. Куда ещё жёстче? Насколько мне известно, приказ стрелять по русским солдатам в современной истории до меня не отдавал ни один из глав государств», – рассказал Кучма.

После такой реакции Москва, как утверждает Кучма, начала снижать напряжённость. По словам политика, дали понять, что случившееся было лишь недоразумением, и дальнейшего обострения удалось избежать.

В 2003 году между РФ и Украиной возник спор относительно принадлежности острова Тузла в Керченском проливе, вызванный началом строительства российской стороной дамбы от Таманского полуострова в направлении острова. Ситуация привела к дипломатическим консультациям и переговорам, в ходе которых стороны обсуждали вопросы делимитации границы и режима судоходства в Азово-Керченской акватории. Инцидент был урегулирован мирным путём, после чего взаимодействие по статусу пролива продолжилось в двустороннем формате.

При этом, как ранее вспоминал глава МИД России Сергей Лавров, Кучма в 2004 году во время «оранжевой революции» в Киеве, обратился за советом к Владимиру Путину. На вопрос о том, как следует поступить, президент России сослался на украинскую конституцию и процедуры, утверждённые Верховной радой для борьбы с подобными нарушениями закона. Лавров отметил, что итогом стал незаконный третий тур голосования, полностью противоречивший основному закону Украины.