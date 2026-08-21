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21 августа, 11:50

Сотрудника химчистки нашли мёртвым с ножевым ранением на севере Москвы

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Тело 60-летнего сотрудника химчистки обнаружили утром 21 августа на севере Москвы. У мужчины было ножевое ранение, сообщает сайт MK.ru.

ЧП произошло около 11:00 в здании сетевой химчистки на Смольной улице.

Погибший работал там наладчиком оборудования. От полученного ранения мужчина скончался. Обстоятельства произошедшего сейчас устанавливаются. Других подробностей случившегося пока не приводится.

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Ранее Life.ru сообщал о другом нападении с ножом на рабочем месте в Москве. На Берсеневской набережной во время ссоры охранник одного из клубов ранил своего коллегу, после чего 39-летнего мужчину госпитализировали в тяжёлом состоянии и прооперировали.

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Юрий Лысенко
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