Сотрудника химчистки нашли мёртвым с ножевым ранением на севере Москвы

Тело 60-летнего сотрудника химчистки обнаружили утром 21 августа на севере Москвы. У мужчины было ножевое ранение, сообщает сайт MK.ru.

ЧП произошло около 11:00 в здании сетевой химчистки на Смольной улице.

Погибший работал там наладчиком оборудования. От полученного ранения мужчина скончался. Обстоятельства произошедшего сейчас устанавливаются. Других подробностей случившегося пока не приводится.

Ранее Life.ru сообщал о другом нападении с ножом на рабочем месте в Москве. На Берсеневской набережной во время ссоры охранник одного из клубов ранил своего коллегу, после чего 39-летнего мужчину госпитализировали в тяжёлом состоянии и прооперировали.