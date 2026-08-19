Вор в законе Назар найден мёртвым на воле после лишения «короны»

В Нижнем Новгороде в возрасте 50 лет умер криминальный авторитет Алексей Назаров, известный в преступной среде как Назар. О его смерти сообщил специализирующийся на криминальной хронике Telegram-канал «Прайм Крайм».

По данным издания, за плечами Назара были судимости за вымогательство и попытку изнасилования. Тем не менее в 2014 году представители высшей криминальной иерархии присвоили ему статус вора в законе.

В «коронации» Назара, как утверждает источник, участвовали гречские воры в законе Важа Биганшвили и Дато Себискверадзе. Однако после получения высокого статуса Назаров практически исчез из заметной криминальной хроники и в последующие годы ничем громким не отметился. В итоге в феврале 2026 года Назара лишили статуса вора в законе из-за его бездействия в криминальной сфере.

Ранее Life.ru сообщал о задержании в Москве 65-летнего вора в законе Нугзара Торчинавы по прозвищу Торчик. Его заподозрили в групповом вымогательстве 450 тысяч рублей. Статус вора в законе Торчинава получил ещё в 1980 году.