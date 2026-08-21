Свет веры и единства: Москва готовится встретить частицу мощей князя Дмитрия Донского

Ковчег с частицей мощей святого князя Дмитрия Донского планируют пронести по Москве во время крестного хода 6 сентября. Шествие возглавит патриарх Московский и всея Руси Кирилл, сообщил РИА «Новости» источник в РПЦ.

Перед началом процессии предстоятель Русской православной церкви совершит Божественную литургию в храме Христа Спасителя. Затем верующие пройдут по набережной Москвы-реки и Хамовническому Валу до Новодевичьего монастыря.

«Планируется, что один из ковчегов с частицами мощей святого благоверного князя Дмитрия Донского понесут 6 сентября в Общемосковском крестном ходе, который возглавит святейший патриарх Кирилл», — рассказал собеседник агентства.

Несколько фрагментов мощей ранее поместили в специальные ковчеги для поклонения верующих. Одну частицу собираются передать храму Христа Спасителя, также в РПЦ рассматривают возможность доставить святыню в зону СВО.

Доступ к захоронению Дмитрия Донского в Архангельском соборе Кремля специалисты получили во время реставрационных работ. Исследования останков подтвердили их принадлежность князю. 18 августа у мощей совершил молебен патриарх Кирилл, а 20 августа в соборе молился Владимир Путин.

Место погребения Дмитрия Донского в Архангельском соборе было известно и раньше. Новым результатом нынешних работ стало исследование останков: специалисты сопоставили исторические сведения, археологические данные и результаты антропологической экспертизы, после чего подтвердили их принадлежность князю. Подробнее об исследовании мощей Дмитрия Донского на Life.ru