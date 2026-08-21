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21 августа, 12:35

Собянин: Московский заказ стимулирует развитие промышленности по всей стране

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Более 100 тысяч рабочих мест в регионах России созданы благодаря заказам Москвы на электробусы. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин во время посещения КамАЗа в Набережных Челнах.

В выпуске техники для Москвы задействованы предприятия более чем из 30 регионов. Среди них — Татарстан, Башкортостан, Московская, Ульяновская, Костромская, Владимирская и Нижегородская области.

По словам Собянина, московский транспортный парк насчитывает свыше 15 тысяч машин КамАЗа. Специалисты предприятия в Набережных Челнах разрабатывают электробусы, готовят документацию, а также тестируют новые модели перед серийным выпуском.

Основная сборка экологичных машин проходит на дочернем предприятии КамАЗа в Нефтекамске, после чего производственный цикл завершается в Москве на Сокольническом вагоноремонтно-строительном заводе.

Доля российского оборудования и комплектующих в электробусах, по словам мэра, достигает почти 95%. Тяговые батареи производят в ОЭЗ «Технополис Москва», а до конца года в ТиНАО планируют открыть крупное предприятие по их выпуску.

Столица также закупает у КамАЗа коммунальную и дорожную технику. С 2011 года Москва приобрела более 10 тысяч специализированных машин.

Собянин отметил, что долгосрочные контракты позволяют производителю планировать работу на годы вперёд, инвестировать в новые модели и расширять мощности. По его оценке, такие заказы объединяют предприятия разных регионов в единую производственную цепочку.

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Дарья Денисова
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