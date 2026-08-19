Собянин: Высокотехнологичные решения компаний Москвы востребованы во всей России

Высокотехнологичная продукция московских предприятий востребована по всей России. Об этом сообщил мэр столицы, член Бюро Высшего совета партии «Единая Россия» Сергей Собянин.

Столичные компании поставляют в регионы широкий спектр продукции — от продуктов питания и лекарств до лифтов, микроэлектроники и другого технологического оборудования. Москва при этом остаётся одним из крупнейших индустриальных и научных центров страны, где сосредоточены как разработки, так и серийное производство.

Только за первые шесть месяцев года в городе ввели в эксплуатацию 15 новых высокотехнологичных промышленных объектов общей площадью более 500 тысяч квадратных метров. Развитие таких площадок позволяет наращивать выпуск отечественной продукции и создавать новые рабочие места.

Рост промышленного производства также снижает зависимость критически важных отраслей от зарубежных поставок. Заказы из регионов обеспечивают загрузку не только московских предприятий, но и связанных с ними производителей комплектующих, логистических и сервисных компаний.

Поддержка отечественной промышленности остаётся одним из приоритетов «Единой России». За время действия партийной программы через Фонд развития промышленности на развитие предприятий было направлено более 300 млрд рублей государственных инвестиций.

Отдельное внимание уделяется региональной инфраструктуре. За последние пять лет в стране появилось около 120 новых индустриальных и технопарков, которые должны расширять возможности предприятий и помогать внедрять современные производственные решения в регионах.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что московская билетная система уже работает в 37 регионах России и ежедневно обрабатывает более 4 млн трансакций. По его словам, столица передаёт эту технологию субъектам с 2020 года. Платформа автоматически фиксирует операции, упрощает отчётность перевозчиков и помогает корректировать расписания и распределение транспорта с учётом загрузки маршрутов.