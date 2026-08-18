Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 августа, 19:45

Собянин: Москва совместно с регионами развивает транспортную систему России

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Московская билетная система уже работает в 37 регионах России и ежедневно обрабатывает более 4 млн транзакций. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, Москва передаёт технологию регионам с 2020 года в рамках совместного развития транспортной системы. Билетная платформа автоматически фиксирует операции, упрощает отчётность перевозчиков и позволяет использовать аналитику для корректировки расписаний и распределения транспорта с учётом загруженности маршрутов.

Система помогает повышать удобство оплаты проезда и способствует росту популярности общественного транспорта. В частности, в Новосибирске с начала года пассажиропоток увеличился на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Москва совместно с регионами развивает транспортную систему России. Фото © MAX / Мэр Москвы Сергей Собянин

Москва совместно с регионами развивает транспортную систему России. Фото © MAX / Мэр Москвы Сергей Собянин

В этом году московская билетная система начала работать в Ивановской, Брянской и Запорожской областях. С 2022 года Москва также сотрудничает с Луганской Народной Республикой в транспортной сфере: туда поставили оборудование для оплаты проезда и подключили крупных перевозчиков.

Отдельно Собянин рассказал о карте «Тройка», которая объединяет Москву и более 20 регионов и позволяет оплачивать проезд на разных видах транспорта.

Развитие транспортной системы и обновление общественного транспорта по всей стране остаются среди приоритетов Народной программы «Единой России». До 2030 года в регионы планируется поставить 32 тыс. автобусов, трамваев и электробусов.

Расширение единого билетного контура позволяет унифицировать сервис в разных субъектах, сделать оплату проезда более понятной для пассажиров и упростить поездки между соседними регионами. Межрегиональная совместимость транспортных карт также способствует более тесной связанности городских агломераций.

«Единая Россия» требует усилить защиту персональных данных пассажиров
«Единая Россия» требует усилить защиту персональных данных пассажиров

Ранее Минтранс РФ предложил ввести госрегулирование тарифов на общественные перевозки. Сейчас более 40% маршрутов в России работают по нерегулируемым тарифам, когда перевозчики сами устанавливают стоимость проезда. Ведомство предлагает перейти на контрактную систему с фиксированными правилами.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • Сергей Собянин
  • Общество
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar