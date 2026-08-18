Собянин: Москва совместно с регионами развивает транспортную систему России

Московская билетная система уже работает в 37 регионах России и ежедневно обрабатывает более 4 млн транзакций. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, Москва передаёт технологию регионам с 2020 года в рамках совместного развития транспортной системы. Билетная платформа автоматически фиксирует операции, упрощает отчётность перевозчиков и позволяет использовать аналитику для корректировки расписаний и распределения транспорта с учётом загруженности маршрутов.

Система помогает повышать удобство оплаты проезда и способствует росту популярности общественного транспорта. В частности, в Новосибирске с начала года пассажиропоток увеличился на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Москва совместно с регионами развивает транспортную систему России. Фото © MAX / Мэр Москвы Сергей Собянин

В этом году московская билетная система начала работать в Ивановской, Брянской и Запорожской областях. С 2022 года Москва также сотрудничает с Луганской Народной Республикой в транспортной сфере: туда поставили оборудование для оплаты проезда и подключили крупных перевозчиков.

Отдельно Собянин рассказал о карте «Тройка», которая объединяет Москву и более 20 регионов и позволяет оплачивать проезд на разных видах транспорта.

Развитие транспортной системы и обновление общественного транспорта по всей стране остаются среди приоритетов Народной программы «Единой России». До 2030 года в регионы планируется поставить 32 тыс. автобусов, трамваев и электробусов.

Расширение единого билетного контура позволяет унифицировать сервис в разных субъектах, сделать оплату проезда более понятной для пассажиров и упростить поездки между соседними регионами. Межрегиональная совместимость транспортных карт также способствует более тесной связанности городских агломераций.

Ранее Минтранс РФ предложил ввести госрегулирование тарифов на общественные перевозки. Сейчас более 40% маршрутов в России работают по нерегулируемым тарифам, когда перевозчики сами устанавливают стоимость проезда. Ведомство предлагает перейти на контрактную систему с фиксированными правилами.