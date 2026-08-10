Минтранс захотел ввести госрегулирование тарифов в общественном транспорте

Более 40% маршрутов общественного транспорта в России работают по нерегулируемым тарифам, когда перевозчики сами устанавливают стоимость проезда. Минтранс предлагает перейти на контрактную систему с фиксированными правилами, заявил глава ведомства Андрей Никитин.

По его словам, нынешняя модель во многих регионах возникла из-за финансирования транспорта по остаточному принципу. На таких направлениях обычно нет льгот и чётких требований к качеству обслуживания.

Перевозчики при этом заинтересованы прежде всего в прибыли, поэтому зачастую выбирают небольшие маршрутки с минимумом удобств. Оплата нередко принимается только наличными, а у пассажиров возникают претензии к расписанию, времени работы и безопасности поездок.

Никитин отметил, что около 40% российских маршрутов работают именно по этой схеме. В отдельных регионах их доля приближается к 100%.

«Безусловно, есть решение — переход общественного транспорта на контрактную систему, то есть регулируемые тарифы», — заявил министр.

При таком подходе город или регион сможет самостоятельно определять требования к перевозкам. Власти будут задавать регулярность движения, часы работы и класс автобусов или другого транспорта.

Напомним, что Владимир Путин 10 августа прибыл в Улан-Удэ на заседание президиума Госсовета, одной из главных тем которого стало развитие общественного транспорта, обновление автопарков и внедрение современных стандартов обслуживания пассажиров.