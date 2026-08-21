Песков анонсировал рабочие мероприятия Путина на выходные

Президент России Владимир Путин проведёт предстоящую субботу, 22 августа, в рабочем режиме. Как сообщил Дмитрий Песков, график главы государства насыщен мероприятиями, подробности о которых пресс-служба Кремля будет сообщать по мере их проведения.

К слову, завтра , 22 августа, отмечается День Государственного флага Российской Федерации — праздник, посвящённый одному из главных символов страны. Дата выбрана не случайно: именно 22 августа 1991 года над Белым домом в Москве впервые был официально поднят бело-сине-красный триколор, заменивший красное полотнище с серпом и молотом. А в 1994 году указом президента эта дата получила статус официального государственного праздника.