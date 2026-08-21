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21 августа, 12:28

Песков анонсировал рабочие мероприятия Путина на выходные

Песков: Путин проведёт рабочие мероприятия в субботу

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин проведёт предстоящую субботу, 22 августа, в рабочем режиме. Как сообщил Дмитрий Песков, график главы государства насыщен мероприятиями, подробности о которых пресс-служба Кремля будет сообщать по мере их проведения.

«Что касается завтрашнего дня, тоже ряд рабочих мероприятий планируется», — сказал Песков журналистам.

К слову, завтра , 22 августа, отмечается День Государственного флага Российской Федерации — праздник, посвящённый одному из главных символов страны. Дата выбрана не случайно: именно 22 августа 1991 года над Белым домом в Москве впервые был официально поднят бело-сине-красный триколор, заменивший красное полотнище с серпом и молотом. А в 1994 году указом президента эта дата получила статус официального государственного праздника.

С Днём российского флага — 2026: красивые открытки и поздравления на 22 августа
С Днём российского флага — 2026: красивые открытки и поздравления на 22 августа

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Наталья Демьянова
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