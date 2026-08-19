С Днём российского флага — 2026: красивые открытки и поздравления на 22 августа

22 августа в России отмечается День Государственного флага Российской Федерации. Праздник установлен указом президента России от 20 августа 1994 года № 1714.

Для тех, кто хочет поздравить родных, друзей, коллег или партнёров, собрали красивые открытки и готовые поздравления с Днём российского флага: короткие для мессенджеров, душевные своими словами, торжественные и официальные, а также небольшие стихи.

Красивые открытки с Днём флага России 22 августа

Открытка № 1 — универсальная

Красивая открытка с Днём Государственного флага России 22 августа

Открытка № 2 — короткая

Поздравительная картинка с российским триколором к 22 августа

Открытка № 3 — с пожеланием

Открытка с добрыми пожеланиями ко Дню флага России

Открытка № 4 — торжественная

Торжественная открытка к Дню Государственного флага Российской Федерации

Открытка № 5 — коллегам

Официальная открытка с Днём флага России для коллег и партнёров

Открытка № 6 — друзьям и близким

Тёплая открытка к 22 августа для родных и друзей

Открытка № 7 — лаконичная

Лаконичная картинка с поздравлением на День российского флага

Открытка № 8 — патриотичная

Патриотичная открытка с российским триколором к 22 августа

Открытка № 9 — с пожеланием мира

Открытка с пожеланием мира в День российского флага

Открытка № 10 — официальная

Официальное поздравление с Днём Государственного флага Российской Федерации

Открытка № 11 — для мессенджеров

Короткая открытка с Днём российского флага для мессенджеров

Открытка № 12 — без длинного текста

Современная открытка ко Дню Государственного флага России

Короткие поздравления с Днём флага России своими словами

Иногда нескольких строк достаточно, чтобы поздравить человека с праздником. Эти варианты подойдут для СМС, Telegram, MAX, VK или подписи к открытке.

С Днём российского флага! Желаю мира, добра, благополучия и уверенности в завтрашнем дне. Поздравляю с Днём флага России! Пусть в доме будут счастье и достаток, а рядом — дорогие сердцу люди. С праздником! Желаю здоровья, семейного тепла, успехов и мирного неба над головой. С Днём Государственного флага России! Пусть каждый новый день приносит хорошие новости и новые возможности. Поздравляю с 22 августа! Желаю счастья, мира, добра и благополучия вам и вашим близким. С Днём российского флага! Пусть наша страна развивается и процветает, а в каждой семье царят любовь и согласие. С праздником российского триколора! Здоровья, душевного спокойствия и исполнения самых добрых желаний. С Днём флага России! Пусть впереди будет как можно больше поводов для радости и гордости. Поздравляю с праздником! Желаю крепкого здоровья, успехов во всех начинаниях и благополучия. С Днём Государственного флага Российской Федерации! Мира, добра и счастья каждому дому.

Красивые поздравления с Днём российского флага в прозе

Вариант 1

Поздравляю с Днём российского флага! Желаю мира и спокойствия, крепкого здоровья, благополучия и уверенности в будущем. Пусть рядом всегда будут люди, которых вы любите, а каждый новый день открывает возможности для добрых дел и больших достижений.

Вариант 2

С Днём Государственного флага России! Пусть этот праздник напоминает о том, как важно ценить свою историю, своих близких и всё то, что нас объединяет. Желаю счастья каждой семье, мира, добра и процветания нашей стране.

Вариант 3

От всей души поздравляю с Днём российского флага! Пусть в жизни будет больше добрых событий, радостных встреч и заслуженных побед. Желаю здоровья, душевного тепла, благополучия и мирного неба.

Вариант 4

Поздравляю с 22 августа — Днём Государственного флага Российской Федерации! Желаю, чтобы любовь к своей стране начиналась с простых вещей: заботы о близких, уважения друг к другу и желания делать мир вокруг немного лучше.

Вариант 5

С Днём российского флага! Пусть этот день объединяет людей, напоминает о большой истории нашей страны и вдохновляет смотреть в будущее с уверенностью. Мира, счастья, здоровья и добра вам и вашим близким!

Вариант 6

Примите самые тёплые поздравления с Днём флага России! Желаю благополучия вашему дому, успехов в работе, гармонии в семье и множества хороших событий. Пусть всегда будет повод верить в лучшее и двигаться вперёд.









Душевные поздравления с Днём флага России родным и друзьям

1. С Днём флага России! Пусть самое главное всегда будет рядом: любимые люди, тёплый дом, здоровье и спокойствие. Желаю мира и счастья всей нашей большой стране и каждой семье.

2. Поздравляю с праздником! Желаю тебе никогда не терять веру в хорошее, смело строить планы и обязательно видеть результаты своих стараний. Здоровья, добра и мирного неба!

3. С Днём российского флага! Пусть дома всегда ждут, друзья поддерживают, мечты становятся планами, а планы — реальностью. Счастья тебе и тем, кто тебе дорог!

4. С праздником 22 августа! Пусть жизнь будет наполнена добрыми людьми и хорошими событиями. Желаю здоровья родным, спокойствия на душе и благополучия в доме.

5. Поздравляю с Днём Государственного флага России! Желаю, чтобы будущее приносило больше радостных поводов, а всё хорошее, что уже есть в жизни, только приумножалось.

6. С Днём флага! Пусть у каждого из нас будет место, куда хочется возвращаться, люди, которых хочется обнимать, и страна, которой хочется желать мира и процветания.

Официальные поздравления с Днём Государственного флага России

Универсальное официальное поздравление

Примите искренние поздравления с Днём Государственного флага Российской Федерации! Желаем крепкого здоровья, благополучия, новых достижений и успехов во всех начинаниях. Пусть совместный труд, ответственность и стремление к развитию помогают достигать поставленных целей.

Для организации

Уважаемые коллеги! Поздравляем вас с Днём Государственного флага Российской Федерации! Желаем стабильности, благополучия и новых профессиональных успехов. Пусть впереди будет ещё много значимых проектов, достижений и общих побед.

Для партнёров

Примите поздравления с Днём российского флага! Желаем вам процветания, уверенного развития, реализации намеченных планов и новых возможностей. Благополучия вам, вашим коллегам и близким!

Для сотрудников

Дорогие коллеги! Поздравляем с Днём Государственного флага России! Спасибо за профессионализм, ответственность и ежедневный труд. Желаем крепкого здоровья, энергии, новых достижений и уверенности в будущем.

Для руководителя

Поздравляем с Днём Государственного флага Российской Федерации! Желаем крепкого здоровья, мудрых решений, профессиональных успехов и осуществления самых масштабных планов. Пусть работа приносит достойные результаты, а дома всегда ждут тепло и поддержка близких.

Для деловой рассылки

Уважаемые коллеги и партнёры! Примите искренние поздравления с Днём российского флага. Желаем успехов, стабильности, благополучия и новых перспектив. Пусть наше сотрудничество и впредь способствует воплощению важных идей и достижению общих целей.

Поздравления коллегам с Днём флага России

1. Коллеги, поздравляю с Днём российского флага! Желаю нам новых идей, удачных проектов, энергии и больших результатов. А каждому лично — здоровья, счастья и благополучия.

2. С праздником, коллеги! Пусть работа приносит достойные результаты, команда остаётся сильной, а впереди ждут новые возможности и победы.

3. Поздравляю с Днём Государственного флага России! Желаю профессиональных успехов, интересных задач и уверенности в завтрашнем дне.

4. Дорогие коллеги, с 22 августа! Пусть каждый наш общий проект становится ещё одним поводом гордиться результатом своего труда. Мира, добра и благополучия!

5. С Днём российского флага! Желаю всей нашей команде сил, развития, стабильности и новых достижений. Счастья и здоровья вам и вашим семьям!

Короткие СМС-поздравления с Днём российского флага

С Днём флага России! Мира, счастья и добра!

С праздником 22 августа! Здоровья и благополучия!

С Днём российского флага! Пусть всё задуманное получается!

С праздником! Мирного неба, добра и радости!

С Днём флага! Счастья вам и вашим близким!

Поздравляю с 22 августа! Мира и процветания!

С Днём российского триколора! Здоровья и успехов!

С праздником России! Добра и благополучия каждому дому!

С Днём Государственного флага РФ! Новых побед и достижений!

С Днём флага России! Пусть впереди ждёт только хорошее!

Поздравления с Днём флага России в стихах

1

Российский флаг над нами реет,

Триколор знакомый и родной.

Пусть страна становится сильнее,

А над ней всегда царит покой.

2

С Днём флага России сегодня

Хотим от души пожелать:

Жить счастливо, мирно, свободно,

Любить, создавать, побеждать!

3

Пусть гордо реет триколор,

Объединяя города.

Желаем счастья и добра,

Здоровья, мира на года!

4

Три цвета в праздничной России,

Над нами флаг взмывает ввысь.

Желаем радости и силы,

Пусть все мечты осуществились!

5

Сегодня праздник всей страны,

Российский флаг над нами.

Пусть будут счастливы родные,

А мир — под небесами.

6

С Днём флага поздравляем,

Желаем всей душой

Добра, здоровья, счастья

И жизни мирной, большой!

Как поздравить с Днём российского флага своими словами

Для личного поздравления необязательно искать сложные торжественные формулировки. Достаточно трёх частей: поздравить человека с Днём флага России, добавить одно-два искренних пожелания и закончить личной фразой.

Например:

«С Днём российского флага! Желаю тебе и твоим близким здоровья, спокойствия и благополучия. Пусть впереди будет много хороших событий и поводов радоваться жизни».

Для коллег лучше выбрать нейтральные пожелания профессионального успеха, стабильности и новых достижений. Для близких — здоровья, семейного счастья и мира. А для короткого сообщения достаточно одной или двух фраз.

Когда отмечают День флага России