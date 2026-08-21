Устроивших пранк на Мамаевом кургане в Волгограде блогеров отправили в СИЗО

Центральный районный суд Волгограда отправил в СИЗО до 5 октября блогера Святослава Коваленко и его знакомого Андрея Ярошенко. Мужчин подозревают в осквернении мемориала «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане.

«Постановлением Центрального районного суда от 21 августа 2026 года Святославу Коваленко и Андрею Ярошенко избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 5 октября 2026 года», — говорится в сообщении суда.

По версии следствия, 24 июля фигуранты устроили провокацию: бросили пятитысячную купюру в водоём у монумента «Стоять насмерть!», после чего один из них прыгнул в воду, чтобы её достать. Происходящее они снимали на видео для соцсетей. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье об осквернении воинских захоронений и мемориалов (ч. 2 ст. 243.4 УК РФ). Коваленко вину признал, а его друг — нет.

Приятель Коваленко. Фото © Life.ru

Напомним, ранее Волгограде полиция начала проверку в отношении Святослава Коваленко после ролика с пятитысячной купюрой на Мамаевом кургане. В региональном ГУ МВД сообщили, что правоохранители обнаружили этот ролик в Сети и усмотрели в действиях мужчины признаки нарушения общественного порядка.

Коваленко — российский видеоблогер и боец поп-ММА, известный по своему YouTube-каналу KOVALENKO. Родился 14 февраля 1990 года в Астраханской области; в юности окончил Суворовское училище, служил в армии, а позднее был осуждён по статье о сбыте наркотиков, вину в чём не признаёт. После освобождения начал блогерскую карьеру, впоследствии стал выступать в боях по правилам поп-ММА и профессионального бокса.