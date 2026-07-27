МВД начало проверку после видео блогера с купюрой в фонтане на Мамаевом кургане

В Волгограде полиция начала проверку в отношении спортивного блогера из Астрахани Святослава Коваленко. Поводом стало видео, на котором он бросает пятитысячную купюру в воду у монумента «Стоять насмерть» на Мамаевом кургане, чтобы снять реакцию окружающих.

Коваленко устроил проверку на жадность на Мамаевом кургане. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ kovalenko.svyat

В региональном ГУ МВД сообщили, что правоохранители обнаружили этот ролик в сети и усмотрели в действиях мужчины признаки нарушения общественного порядка. Сейчас проводится правовая оценка инцидента, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

Ранее суд избрал меры пресечения мужчине и женщине, которые осквернили Вечный огонь в Реутове. Как сообщили в пресс-службе инстанции, мужчине ограничили свободу определёнными запретами, а его сожительницу отправили под домашний арест.