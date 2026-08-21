Россиянка осталась без пальца, зацепившись кольцом за саморез в автобусе

В Барнауле 42-летняя пассажирка получила тяжёлую травму при выходе из маршрутного автобуса — кольцо зацепилось за саморез на неисправном поручне. После случившегося Следственный комитет возбудил уголовное дело.

По данным регионального управления СК России, женщина оступилась на ступеньках и попыталась удержаться за поручень. Кольцо зацепилось за выступавший саморез, из-за чего пассажирка получила механическую ампутацию пальца.

Дело расследуют по части 1 статьи 238 УК РФ — об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Прокуратура Алтайского края также проверяет соблюдение законодательства при перевозке пассажиров и безопасность дорожного движения.

Ход расследования находится на контроле прокуратуры. По итогам проверки при наличии оснований ведомство обещает принять меры прокурорского реагирования.

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