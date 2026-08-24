Linux — 35 лет: как студенческое «хобби» захватило интернет, смартфоны и суперкомпьютеры

25 августа 2026 года Linux исполнилось 5 лет. В этот день в 1991 году 21-летний студент Хельсинкского университета Линус Торвальдс написал в интернет-конференции о бесплатной операционной системе, которой занимался «просто как хобби» и от которой не ожидал ничего большого. Три с половиной десятилетия спустя Linux работает там, где большинство людей его даже не замечает: на серверах сайтов, смартфонах Android, суперкомпьютерах, телевизорах, роутерах и множестве других устройств.

Ирония истории особенно хорошо видна в цифрах. В августе 2026 года Linux используется на 62,1% сайтов, для которых W3Techs удалось определить операционную систему. Android, основанный на ядре Linux, в июле занимал 68,36% мирового рынка мобильных ОС. А актуальный рейтинг самых производительных суперкомпьютеров мира TOP500 снова заполнен системами на базе Linux.

Когда появился Linux и почему его день рождения отмечают 25 августа

История Linux началась весной 1991 года. Линус Торвальдс учился информатике в Хельсинкском университете и экспериментировал с MINIX — небольшой Unix-подобной операционной системой профессора Эндрю Таненбаума, предназначенной прежде всего для обучения.

Торвальдсу хотелось глубже разобраться в работе операционных систем и одновременно получить систему для собственного компьютера с процессором Intel 80386. Поэтому он начал писать собственное ядро.

25 августа 1991 года Торвальдс отправил сообщение в группу comp.os.minix. Тема письма звучала примерно как «Что вам больше всего хотелось бы видеть в Minix?». Программист сообщил, что делает бесплатную операционную систему для компьютеров 386/486, рассказал, что уже перенёс в неё командную оболочку Bash и компилятор GCC, и попросил пользователей поделиться пожеланиями.

Фраза, которая впоследствии стала легендарной, была почти самоироничной: Торвальдс называл проект «просто хобби» и предполагал, что тот никогда не станет большим и профессиональным.

Именно 25 августа принято считать днём рождения Linux, хотя с датой есть интересный нюанс.

Почему у Linux на самом деле несколько «дней рождения»

25 августа 1991 года Торвальдс лишь публично рассказал о проекте. Сам исходный код первой версии Linux 0.01 появился позже — 17 сентября 1991 года. Торвальдс спустя 30 лет сам называл 17 сентября одной из основных юбилейных дат проекта.

Ещё одна важная дата — 5 октября 1991 года, когда была представлена Linux 0.02. Эту версию уже можно было попробовать использовать практически.

Поэтому в истории Linux существуют сразу три символические точки отсчёта:

25 августа 1991: Линус Торвальдс впервые публично рассказал о своей новой ОС

Линус Торвальдс впервые публично рассказал о своей новой ОС 17 сентября 1991: опубликована Linux 0.01

опубликована Linux 0.01 5 октября 1991: представлена Linux 0.02

Но именно сообщение от 25 августа стало моментом, когда о проекте узнал внешний мир, поэтому юбилей Linux традиционно привязан к этой дате.

Linux сначала вообще назывался не Linux

Знаменитого названия у проекта первоначально тоже не было.

Торвальдс рассматривал название Freax — смесь слов free, freak и традиционной для Unix-подобных систем буквы X. Вариант Linux ему тоже приходил в голову, но программист считал название, образованное от собственного имени, слишком самовлюблённым.

Ситуацию изменил Ари Леммке, администратор FTP-сервера, куда выкладывали файлы проекта. Ему Freax не понравился, поэтому каталог с новой системой он назвал Linux. Название прижилось.

Так одна из главных технологических марок мира появилась фактически без маркетологов, фокус-групп и бренд-стратегии.

Что такое Linux простыми словами: это ОС или ядро

Здесь начинается путаница, которой уже больше 30 лет.

Технически Linux — это ядро операционной системы, то есть её центральная часть. Ядро связывает программы с процессором, оперативной памятью, дисками и другими устройствами компьютера.

То, что в быту называют «операционной системой Linux», обычно представляет собой дистрибутив: ядро Linux плюс системные программы, библиотеки, интерфейс и приложения. Так устроены, например, Ubuntu, Debian, Fedora, Linux Mint, Arch Linux и многие другие системы.

Поэтому можно встретить и название GNU/Linux. Оно подчёркивает вклад проекта GNU Ричарда Столлмана, многие инструменты которого использовали ранние Linux-системы.

Android представляет собой отдельный случай. Это не обычный GNU/Linux-дистрибутив, однако официальная документация Android прямо указывает: ядро Android основано на Linux LTS, то есть версиях Linux с длительной поддержкой.

Почему Linux смог захватить мир

Секрет оказался не только в том, что систему можно было получить бесплатно.

Одним из переломных решений стал переход Linux на свободную лицензию GNU GPL. В январе 1992 года, готовя Linux 0.12, Торвальдс объявил о намерении изменить условия распространения проекта в соответствии с GNU copyleft. Это позволяло другим разработчикам изучать код, менять его и распространять улучшенные версии при сохранении принципа открытости.

Так Linux превратился из проекта одного студента в коллективную разработку.

При этом всё совпало по времени. Уже существовали компилятор GCC, Bash и другие компоненты GNU. Интернет позволял программистам из разных стран быстро обмениваться кодом и исправлениями. Производители и компании получили систему, которую можно было адаптировать под конкретное железо и задачи, не создавая собственную ОС с нуля.

А Linux оказался необычайно гибким: одно и то же ядро постепенно научилось работать и на маленьких встраиваемых устройствах, и на гигантских вычислительных комплексах.

14 марта 1994 года вышла Linux 1.0. Торвальдс объявил, что система наконец выходит из бета-статуса и становится стабильной основой для дистрибутивов.

Спустя 35 лет Linux Foundation оценивает размер проекта уже более чем в 40 миллионов строк кода.

Linux продолжает оставаться основой и современных российских ОС: в 2026 году разработчики Astra Linux, RedOS и Alt Linux, например, столкнулись с проблемами при получении обновлений ядра.

Как Linux захватил интернет

Самая большая победа Linux произошла не на домашних компьютерах, а там, куда обычный пользователь практически никогда не заглядывает, — на серверах.

По данным W3Techs на 19 августа 2026 года, Linux используется на 62,1% всех сайтов, операционную систему которых сервис смог определить. Среди миллиона наиболее популярных сайтов показатель составляет около 56,6%. Для сравнения, Windows используется лишь примерно на 8,2% сайтов с определённой ОС.

Иными словами, человек может годами считать, что никогда не пользовался Linux, но ежедневно открывать сайты, серверная часть которых работает именно на нём.

Linux оказался удобен для этой роли благодаря стабильности, возможности тонкой настройки и огромной экосистеме серверного программного обеспечения. Со временем он стал одной из основных платформ для облачных технологий, контейнеров и современной интернет-инфраструктуры.

Как Linux оказался почти в каждом смартфоне

На компьютере пользователя Linux можно встретить нечасто. В кармане — гораздо чаще.

Android использует Linux в качестве основы своего ядра. Google берёт поддерживаемые версии Linux, дополняет их необходимыми Android-компонентами и формирует Android Common Kernel.

В июле 2026 года Android занимал 68,36% мирового рынка мобильных операционных систем, согласно StatCounter. На iOS приходилось 31,6%.

Получается парадокс: миллиарды людей могут никогда не устанавливать Ubuntu и не открывать терминал, но ежедневно носить устройство, внутри которого работает потомок того самого ядра, которое Торвальдс начал писать в студенческой комнате в 1991 году.

Почему суперкомпьютеры тоже выбрали Linux

Ещё одна территория практически безоговорочной экспансии Linux — высокопроизводительные вычисления.

В свежем рейтинге TOP500 за июнь 2026 года первое место занимает китайский LineShine с Kylin OS. Следом идёт американский El Capitan, использующий TOSS — систему на основе Red Hat Linux. Третья позиция у Frontier с HPE Cray OS, которая построена на SUSE Linux Enterprise Server. Пятый в мире JUPITER Booster работает на Red Hat Enterprise Linux.

Причина примерно та же, что и с серверами. Для суперкомпьютеров критически важны возможность переделывать систему под конкретное оборудование, оптимизировать каждую часть программного стека и масштабировать вычисления на огромное количество процессоров.

То, что в 1991 году писалось под один домашний компьютер 386, оказалось достаточно гибким, чтобы спустя десятилетия работать на машинах с миллионами вычислительных ядер.

А почему тогда Linux до сих пор не победил Windows на домашних компьютерах

Это главный парадокс Linux.

На серверах, смартфонах и суперкомпьютерах система стала фундаментальной технологией, однако обычный персональный компьютер долго оставался территорией Windows и macOS.

Причин несколько: Windows десятилетиями устанавливалась производителями ПК по умолчанию, под неё создавалось огромное количество профессиональных и игровых программ, а множество различных дистрибутивов и интерфейсов Linux делали экосистему менее понятной массовому пользователю.

Но и здесь ситуация постепенно меняется.

По данным StatCounter, в июле 2026 года доля Linux среди настольных операционных систем достигла 7,53% мирового веб-трафика. Windows сохраняет огромное преимущество — более 71%. При этом статистика StatCounter измеряет посещения сайтов, а не количество реально установленных систем, поэтому воспринимать её как точную перепись всех компьютеров нельзя.

Тем не менее времена, когда Linux на десктопах автоматически ассоциировался с долей около одного процента, остались в прошлом.

Откуда взялся пингвин Linux и как его зовут

Один из самых узнаваемых символов Linux — пухлый пингвин по имени Tux.

Он появился в 1996 году. Финальный классический образ нарисовал Ларри Юинг с помощью графического редактора GIMP. Сам Торвальдс хотел, чтобы персонаж выглядел не агрессивным корпоративным логотипом, а дружелюбным и немного забавным пингвином.

Tux оказался идеальным символом сообщества, которое десятилетиями противопоставляло себя закрытым корпоративным экосистемам: вместо строгого логотипа — довольный пингвин.

Linux за 35 лет: главные даты

Linux за 35 лет: от студенческого проекта Линуса Торвальдса до Android, серверов и суперкомпьютеров. Инфографика Life.ru

Кто создал Linux

Создатель Linux — Линус Торвальдс, финский программист, родившийся 28 декабря 1969 года в Хельсинки.

В 1991 году он начал разработку ядра Linux во время учёбы в Хельсинкском университете. Торвальдс не просто запустил проект: спустя 35 лет он по-прежнему участвует в управлении разработкой ядра.

Позднее программист создал ещё один инструмент, без которого трудно представить современную разработку программного обеспечения, — систему контроля версий Git.

Linux Foundation в 2026 году официально отмечает 35-летие Linux, а осенью Торвальдс должен стать одним из ключевых участников Open Source Summit Europe в Праге.

Частые вопросы о Linux

Когда день рождения Linux?

Днём рождения Linux обычно считается 25 августа 1991 года. Именно тогда 21-летний Линус Торвальдс впервые публично рассказал о своей бесплатной операционной системе в группе comp.os.minix.

Сколько лет Linux в 2026 году?

25 августа 2026 года Linux исполняется 35 лет.

Кто придумал Linux?

Linux создал финский программист Линус Торвальдс. Работать над ядром он начал студентом в 1991 году.

Linux — это операционная система?

Строго говоря, Linux — ядро операционной системы. На его основе создаются полноценные ОС — дистрибутивы Ubuntu, Debian, Fedora, Arch Linux и многие другие.

Android — это Linux?

Android нельзя считать обычным Linux-дистрибутивом, однако его ядро основано на Linux kernel. Это прямо указано в документации Android Open Source Project.

Где используется Linux?

Linux используется на веб-серверах, в облачной инфраструктуре, смартфонах Android, суперкомпьютерах, сетевом оборудовании, телевизорах и множестве встраиваемых устройств.

Почему символ Linux — пингвин?

Пингвин Tux появился в 1996 году. Классический вариант персонажа создал Ларри Юинг, а идею дружелюбного пингвина поддерживал сам Линус Торвальдс.

«Просто хобби», которое пережило компьютерные эпохи

Самое удивительное в истории Linux даже не масштаб проекта, а то, насколько плохо его создатель предсказал собственное будущее.

В августе 1991 года Торвальдс предупреждал читателей, что занимается всего лишь хобби. На тот момент система была привязана к конкретным компьютерам 386, ещё не имела знакомого всем названия и состояла из проекта одного студента.

Через 35 лет Linux находится внутри Android-смартфонов, обслуживает значительную часть Всемирной паутины и работает на самых мощных вычислительных системах планеты.