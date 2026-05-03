Энтузиасты расширили возможности PlayStation 5 с помощью Linux

Энтузиаст Энди Нгуен (под ником theflow0) установил Linux на PlayStation 5 и превратил консоль в мультиплатформенное устройство. Он выложил на GitHub инструкцию по установке.

Благодаря этому на PS5 можно запускать ПК-версию Grand Theft Auto V Enhanced Edition с трассировкой лучей — в стабильных 60 кадрах в секунду. Консоль фактически становится ПК на Linux с поддержкой Steam.

Другие разработчики расширили возможности: один из них (TheWizWiki) запустил игры с Nintendo Switch через эмулятор Eden, а также эксклюзив PS4 Bloodborne в улучшенном виде — с 60 fps, через эмулятор shadPS4. Но есть ограничение: Sony уже закрыла уязвимость, которая позволяла ставить сторонние системы. Linux можно установить только на консолях с ранними версиями прошивки — от 3.00 до 4.51.

Ранее сообщалось, что компания Sony из Японии планирует увеличить стоимость PlayStation 5 на 25% из-за новых пошлин, установленных президентом США Дональдом Трампом. Представители разработчика пояснили, что это решение связано с неблагоприятной экономической ситуацией и высокой инфляцией.