Квесты и хорроры: 75-летняя бабушка-геймерша покоряет виртуальные миры вместо грядок

75-летняя Алла Борисовна Живетьева из Хабаровска после выхода на заслуженный отдых увлеклась видеоиграми и теперь покоряет виртуальные миры. О своём хобби пенсионерка рассказала журналистам.

75-летняя жительница Хабаровска прославилась благодаря увлечению компьютерными играми. Видео, Фото © Газета «Известия», Пятый канал

«Всё началось с моего выхода на пенсию. Много свободного времени — чем занять? Я начала играть в игры», — поведала хабаровчанка Пятому каналу.

Сначала она играла на ноутбуке в простые квесты на поиск предметов и игры про девушку-детектива Нэнси Дрю. Самой сложной игрой того периода пенсионерка назвала популярный хоррор «Amnesia», охарактеризовав его с улыбкой как «сложноватый».

Позже сын подарил Алле Борисовне приставку PlayStation 4. Поначалу она сомневалась, что справится с геймпадом, но постепенно втянулась и даже оценила положительное влияние управления через контроллер на мелкую моторику рук. Среди её любимых игр — серия Tomb Raider (особенно понравилось обследовать виртуальные древние гробницы) и Ghost of Tsushima, в которую она играла во время визита журналистов.

Широкая публика узнала об увлечении пенсионерки благодаря её внучке Кристине Зубовой, которая выложила ролик в соцсети. Видео быстро набрало популярность, и девушка решила продолжить публиковать посты о необычном хобби бабушки.

Психиатр Михаил Барышев отметил несколько позитивных факторов такого досуга для пожилых. Во-первых, это доступность и чёткие правила игры. Во-вторых, компенсация недостатка общения — с возрастом круг социальных связей сужается, и игры помогают заполнить этот пробел. Кроме того, игры заставляют думать, что является эффективной профилактикой возрастного снижения умственных способностей.

Ранее Life.ru рассказывал о похожей истории из Поднебесной: 91-летний видеоблогер Ян Бинлинь прошёл игру Resident Evil Requiem без единой подсказки, ведя трансляции на платформе Bilibili. Чтобы справиться с прохождением, пенсионер записывал в обычную тетрадь все детали и решения задач, проходя игру полностью самостоятельно, без гайдов.