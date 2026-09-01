Достали везде: Минобороны перечислило, что потерял противник за прошедшие сутки

За минувшие сутки Вооруженные силы России поразили ряд военных объектов на территории Украины, в том числе объекты логистики и энергетики. Об итогах боевой работы сообщили в пресс-службе Министерства обороны 1 сентября.

Согласно сводке, под огонь попали тыловые узлы, обеспечивающие снабжение украинской армии. Кроме того, удары пришлись по предприятиям, где собирают беспилотники, а также по складам с взрывчатыми элементами и деталями для них.

Помимо промышленных мощностей, поражены места сосредоточения личного состава ВСУ и иностранных наёмников. Речь идет о пунктах временного расквартирования.

Помимо того, под удар попали объекты энергетики и транспортной сети, задействованные в интересах противника. В военном ведомстве уточнили, что цели были поражены в 156 районах.

Атаки выполнялись силами оперативно-тактической авиации, ракетных подразделений и артиллерии. Активно применялись ударные дроны.