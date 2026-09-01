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Опубликовано 1 сентября, 08:57

Логистика под откос: Украина осталась без 40% вагонов и локомотивов

Политолог Гай-Нижник: «Укрзализныця» потеряла 40% подвижного состава

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Klochkov SCS

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Klochkov SCS

Парк «Украинских железных дорог» сократился на 40 процентов. Такие данные в эфире «Новости.Live» привёл политолог Павел Гай-Нижник.

По словам эксперта, компания лишилась значительной части вагонов и локомотивов. Он уточнил, что во многих областях страны также выведена из строя путевая инфраструктура.

Ранее поступала информация об уничтожении свыше двух сотен тепловозов, задействованных в доставке вооружения для ВСУ из Польши и Румынии.

Удары по логистической системе остаются одним из приоритетных направлений для российских военных. Это объясняется тем, что подавляющая часть военных грузов (90 процентов) поступает на Украину из европейских государств.

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В последние недели ВС РФ активизировали удары высокоточным оружием и беспилотниками по объектам транспортной и складской логистики на территории Украины. Целями стали ключевые распределительные центры крупных торговых сетей, сортировочные узлы «Новой почты», железнодорожное депо «Дарница», а также портовая инфраструктура в Черноморске, Южном, Измаиле и Николаеве, где хранились топливо, военное имущество и комплектующие для беспилотников. По данным украинских источников, за короткий период было выведено из строя около 400 тысяч квадратных метров складских площадей, а министр сельского хозяйства Украины заявил о разрушении до 90% продовольственной логистики ретейлеров.

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Никита Никонов
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