Суд вынес приговор Слепакову* за уклонение от обязанностей иноагента
Суд заочно приговорил Семёна Слепакова* к 400 часам обязательных работ
Семён Слепаков. Обложка © ТАСС / Natache, URA.Ru
Мировой судья участка № 214 Ломоносовского района столицы вынес заочный приговор юмористу Семёну Слепакову*. Артисту назначили 400 часов обязательных работ.
Процесс проходил без участия самого обвиняемого. Согласно Уголовному кодексу, такой вид наказания предполагает бесплатный труд в свободное от основной деятельности время. Работы выполняются в пользу общества.
Действия Слепакова* квалифицированы по части 2 статьи 330.1 УК РФ. Речь идет об уклонении от обязанностей, установленных для лиц со статусом иностранного агента.
Установлено, что в течение одного года он дважды привлекался к ответственности по административной статье 19.34 КоАП РФ. Находясь за пределами России, фигурант публиковал в соцсети контент без необходимой пометки о статусе иноагента.
Правоохранительные органы выявили нарушение, после чего Слепакову* заочно предъявили обвинение и объявили в розыск. По требованию следствия суд также избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Собранные материалы дела подтверждают его причастность к инкриминируемому деянию.
Семён Слепаков* — российский комик, автор и исполнитель сатирических песен, сценарист и продюсер. Популярность к нему пришла благодаря КВН, где он был капитаном «Сборной Пятигорска», после чего он сосредоточился на продюсировании юмора. После начала СВО артист уехал из России. В 2023 году Минюст РФ внёс его в список иностранных агентов.
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* Внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.