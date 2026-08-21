Суд вынес приговор Слепакову* за уклонение от обязанностей иноагента

Мировой судья участка № 214 Ломоносовского района столицы вынес заочный приговор юмористу Семёну Слепакову*. Артисту назначили 400 часов обязательных работ.

Процесс проходил без участия самого обвиняемого. Согласно Уголовному кодексу, такой вид наказания предполагает бесплатный труд в свободное от основной деятельности время. Работы выполняются в пользу общества.

Действия Слепакова* квалифицированы по части 2 статьи 330.1 УК РФ. Речь идет об уклонении от обязанностей, установленных для лиц со статусом иностранного агента.

Установлено, что в течение одного года он дважды привлекался к ответственности по административной статье 19.34 КоАП РФ. Находясь за пределами России, фигурант публиковал в соцсети контент без необходимой пометки о статусе иноагента.

Правоохранительные органы выявили нарушение, после чего Слепакову* заочно предъявили обвинение и объявили в розыск. По требованию следствия суд также избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Собранные материалы дела подтверждают его причастность к инкриминируемому деянию.

Семён Слепаков* — российский комик, автор и исполнитель сатирических песен, сценарист и продюсер. Популярность к нему пришла благодаря КВН, где он был капитаном «Сборной Пятигорска», после чего он сосредоточился на продюсировании юмора. После начала СВО артист уехал из России. В 2023 году Минюст РФ внёс его в список иностранных агентов.

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