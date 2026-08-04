Квартиры есть, стыда нет: У русофоба Слепакова* нашлись хоромы в Москве, переписанные на стареньких родителей

У Семёна Слепакова*, признанного в РФ иноагентом, обнаружена дополнительная недвижимость в Москве. Комик переписал две квартиры общей стоимостью 80 млн рублей на своих родителей — 73-летнего Сергея и 71-летнюю Марину, узнал SHOT.

История этих квадратных метров началась задолго до отъезда артиста из страны. Первую жилплощадь площадью 93 квадрата в доме на улице Крупской он приобрёл ещё в 2012 году на пике популярности. Спустя шесть лет, в 2018-м, юморист купил соседнее помещение на 65 квадратов в той же восьмиэтажке.

Объединив помещения через стенку, Слепаков* получил единое пространство в 158 квадратных метров. Расположенное в престижном Ломоносовском районе неподалёку от МГУ, такое жильё оценивается примерно в полмиллиарда рублей за объект целиком. Сейчас там проживает подруга семьи, которая следит за порядком и оплачивает коммунальные услуги.

Сам артист после переезда в Израиль избавился от самой дорогой недвижимости. Он продал элитную квартиру в ЖК Park Residence в центре Москвы за 295 миллионов рублей. При этом финансовые связи с Россией сохраняются: комик держит вклады в российских банках на сумму 25,7 млн рублей, которые за три года принесли ему почти 2 миллиона процентами.

Мать комика Марина периодически прилетает в столицу. За 2023–2024 годы она потратила более полумиллиона рублей на покупки в ЦУМе. Семья обосновалась в Тель-Авиве не в полном составе: вместе с Семёном живут его родители и 92-летняя бабушка, которую внук решил забрать к морю для её спокойствия.

Тем временем СК завершил расследование против Семёна Слепакова*, которому заочно предъявлено обвинение в уклонении от обязанностей иноагента. Он объявлен в розыск и заочно арестован за публикацию материалов без маркировки.