«А что, так можно было?» В ХМАО рабочие заасфальтировали парковку, оставив дыру под авто

В Сургуте рабочие обновили парковку у торгового центра, оставив нетронутым участок под припаркованным автомобилем. В ситуации разбирались коллеги из URA.ru.

Сургутские коммунальщики проявили смекалку. Видео © Telegram / URA.RU

Инцидент произошёл у ТЦ «Новый мир» на Комсомольском проспекте. На кадрах видно, что свежий асфальт покрывает практически всю площадку, а вокруг машины остался аккуратный прямоугольник старого покрытия.

«А что, так можно было?» — прокомментировал увиденное автор ролика.

В мэрии объяснили: у подрядчика не было законных оснований для принудительной эвакуации чужого автомобиля. Организация, проводящая ремонт, не имеет права перемещать или эвакуировать машину, даже если она мешает работам. Найти владельца не удалось даже с помощью Госавтоинспекции. Оставшийся участок заасфальтируют, как только машина уедет и рабочие получат доступ к покрытию.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Германии экстремальная жара нанесла ущерб транспортной инфраструктуре. На автобанах появились так называемые blow-ups — зоны, где асфальт от перегрева вспучивается и растрескивается, из-за чего вводят перекрытия и ограничения скорости. Повреждения зафиксированы на нескольких магистралях: на A2 в сторону Ганновера закрыт отрезок между Burg-Ost и Burg-Zentrum, дефекты обнаружены на A93 и A9, частично ограничивали движение на A10 и A7.