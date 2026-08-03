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3 августа, 09:14

«Дорога поплыла»: На трассе под Киевом асфальт расплавился из-за жары под 40 градусов

Из-за сильной жары на трассе Киев — Ковель деформировалось покрытие

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DimaBerlin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DimaBerlin

Аномальная жара привела к повреждению дорожного полотна на одной из трасс Украины. На участке дороги М-07 Киев — Ковель — Ягодин покрытие деформировалось и поднялось, из-за чего движение оказалось затруднено. Кадры с повреждённым участком опубликовала патрульная полиция Житомирской области.

Из-за сильной жары на трассе Киев — Ковель деформировалось покрытие. Видео © Telegram / Патрульная полиция Украины

Инцидент произошёл вечером на 125-м километре трассы возле села Иосифовка в Коростенском районе. Высокая температура воздуха стала причиной деформации асфальта — часть покрытия поднялась, создав препятствие для участников движения. На месте происшествия работали профильные службы. Из-за аварийного участка проезд по дороге был осложнён в обоих направлениях.

Водителей призвали учитывать погодные условия при планировании поездок и заранее проверять состояние маршрутов. Кроме того, из-за сильной жары на украинских дорогах начали вводить ограничения для движения тяжёлого и крупногабаритного транспорта, чтобы снизить нагрузку на покрытие. В ближайшие дни на Украине ожидается до +36°C, а отдельные метеорологи прогнозируют пиковые значения до +40°C.

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Ранее синоптики предупредили о резких температурных перепадах на Украине в августе. В большинстве регионов страны ожидается сильная жара, при этом отдельные области могут столкнуться с ночными заморозками. Воздух местами способен прогреться до +40 °С и выше. Средние показатели за месяц прогнозируются в пределах +21…+25 °С, а в Карпатах температура будет ниже — около +17…+19 °С.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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