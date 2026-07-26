Заморозки до -3 и жара под +42: Небесная канцелярия готовит Украине адские качели в августе

В августе почти на всей территории Украины ожидается аномальная жара — столбики термометров могут достичь +40°С и выше. При этом в ряде регионов в конце лета ожидают заморозки до -3, сообщил Укргидрометцентр.

Средняя месячная температура воздуха прогнозируется на уровне +21...+25°С, однако в восточных регионах она будет близка к климатической норме. В горных районах Карпат будет прохладнее — до +17...+19°С, но возможны ночные заморозки. Абсолютный минимум температуры в Карпатах, Волынской, Львовской, северных, Харьковской, Луганской и Запорожской областях местами может достигать -2… -3 градуса.

По данным синоптиков, по объёму осадков в большинстве областей ожидается 80–100% от нормы (34–60 мм), однако в западных регионах дождей будет меньше — около 50–70% от месячной нормы. Абсолютный максимум в стране, фиксировавшийся в августе, достигал +42°С.

Метеорологи связывают это с глобальными изменениями климата и советуют жителям готовиться к экстремальным погодным условиям.

Ранее сообщалось, что аномальная жара, охватившая Европу, теоретически может дойти до России. Однако в ближайшие пять дней этого не ожидается, так как на западе страны температура пока ниже нормы.