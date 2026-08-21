Приложение ChatGPT для компьютеров Apple научилось отправлять сообщения контактам своего владельца от его имени. О нововведении сообщила газета The Independent.

Разработчики встроили нейросеть в сервис iMessage, после чего обновлённая версия программы для macOS получила доступ к пользовательским перепискам. Теперь чат-бот способен анализировать, с кем и о чём обычно общается владелец устройства.

На основе собранных данных искусственный интеллект составляет тексты и пересылает их собеседникам. В OpenAI уточнили, что функция не включается автоматически, её необходимо активировать вручную.

Перед каждой отправкой программа запрашивает подтверждение действия, хотя при желании эту настройку можно убрать. Журналисты издания обратили внимание на возможные риски для конфиденциальности. Дело в том, что Apple традиционно делает акцент на защите личной переписки пользователей и обработке связанных с ней данных непосредственно на самих устройствах.

Ранее сообщалось, что чат-бот ChatGPT предоставлял пользователям подробные инструкции по синтезу ядов и созданию биологического оружия. Нейросеть обрабатывала запросы о методах распыления патогенов и модификации вируса кори для обхода вакцинного иммунитета. Кроме того, модель описывала технологию получения рицина — токсина, запрещённого международными конвенциями. В одном из эпизодов пользователь, получив подобное руководство, прямо заявил о намерении убить своих родителей. Эксперты в области биологии и терроризма, изучившие ответы ChatGPT, назвали часть инструкций смертельно точными.